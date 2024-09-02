Військовий оглядач Давид Шарп розповів 24 Каналу, що захоплення Авдіївки на початку 2024 року, а далі й Очеретиного дало можливість окупантам розвинути атаки на Донеччині. Він додав, що хоч російський наступ і повільний, однак він не припиняється.

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Плани Росії

Давид Шарп підкреслив, що основною метою росіян на 2024 рік є захопити Донецьку область. Для них це головна кампанія року.

Їхній наступ ще не завершився, вони докладуть максимум зусиль для того, аби перед початком якоїсь оперативної паузи зробити свій успіх максимальним,

– припустив військовий оглядач.

На його думку, якщо окупантам вдасться захопити Покровськ, то, ймовірно, вони не зупиняться на цьому і підуть далі, адже це важливий крок для захоплення всієї Донецької області.

Яка ситуація біля Покровська: карта

Втрата одного міста може стати причиною й інших втрат, адже це вузол оборони, який стримує наступ. А відсутність таких оборонних пунктів зумовлює відносно легке просування. І в цьому одна з основних проблем,

– сказав Давид Шарп.

Він зазначив, що на стратегічному рівні дуже важливо, аби Силам оборони вдалось організувати успішну оборону щодо наступальних дій росіян.