Проблемы точно есть: насколько сложная ситуация у россиян с бронетехникой

По данным иностранных СМИ, западные аналитики утверждают, что россияне расконсервировали свое оружие, однако 70% их танков являются не боеспособными. Большая часть военных мощностей нуждается в ремонте.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что к любой аналитике стоит относиться очень осторожно. Он пояснил, если такие исследования проводят люди, которые не имеют прямого доступа к военным ресурсам, а опираются только на информацию из открытых источников, то их выводы могут быть не совсем точными.

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Военный потенциал России

Ступак подчеркнул, что неизвестно сколько складов с военной техникой есть в России. Враг на востоке Украины ведет активные наступательные действия, однако количество бронированной техники там значительно уменьшилось, а где-то вообще исчезло.

Какова ситуация вблизи Торецка: смотрите на карте

Значительное количество бронированных машин появилось на Торецком направлении, россияне прячут их в городских застройках. На всех других направлениях оккупанты наступают пешком или используют мотоциклы. Это означает, что проблемы точно есть,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Прекращение российского огня

Россияне имеют цель, используя любую технику, захватить максимально много украинской земли, чтобы во время переговоров настаивать на сохранении этих территорий в составе страны-агрессора.

Пока у россиян есть способность наступать, в частности военный и технический ресурс, до тех пор они будут пытаться оккупировать как можно больше территории Украины. Когда всего станет меньше, то они будут начинать разговоры о перемирии,

– высказался Иван Ступак.