Недавно появилось сообщение о том, что Россия готова активизировать текущую мобилизационную работу. Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что численность личного состава – единственное очевидное преимущество, которое Россия все еще имеет над Украиной.

По словам главы разведки, кадровые ресурсы в России, условно говоря, не ограничены. Качество низкое, но количество достаточное.

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Буданов назвал единственное преимущество России над Украиной

Глава ГУР заявил, что численность личного состава – единственное очевидное преимущество, которое Россия все еще имеет над Украиной.

Кадровые ресурсы в России, условно говоря, не ограничены. Качество низкое, но количество достаточное,

– отметил он.

Что касается других составляющих военных действий, то российские ресурсы иссякают, и расплата идет. По словам Буданова, российская экономика продержится до 2025 года, а поток оружия прекратится в 2026 году.

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Кирилл Буданов также заявил, что волноваться сейчас Россия, а не Украина. Ведь Кремль в отчаянии преждевременно развернул резервы.

"Первая оборонительная линия на важнейшей южной оси в Запорожье уже местами пробита, а это означает, что операция по разрыву сухопутных связей между Россией и Крымом может быть завершена до наступления зимы", – сказал глава ГУР МО.

Буданов подчеркнул, что, вероятно, наша страна уже привлекла ограниченное количество своих резервных войск, и Россия находится в отчаянии, задействовав недостаточно сильные резервы, которые она не планировала разворачивать до конца октября.