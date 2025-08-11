Россия планирует расширять "военно-техническое сотрудничество" с Индией, – источники
- Россия планирует расширить военно-техническое сотрудничество с Индией в 2025 – 2026 годах, в частности в сфере оборонного сотрудничества. Страны хотят провести совместные военные учения, говорят источники 24 Канала.
- С 15 по 18 сентября в Санкт-Петербурге состоится заседание российско-индийской межправительственной комиссии, где обсудят планы двустороннего взаимодействия в военной сфере.
- Несмотря на секретность мероприятия, украинская разведка владеет подробной программой заседания, включая планы посещения крейсера Аврора индийской делегацией.
ГУР узнало о планах России по расширению военно-технического сотрудничества с Индией. Речь идет о двустороннем взаимодействии между странами в 2025 –2026 годах.
Об этом сообщают источники 24 Канала.
Что известно о расширении военного сотрудничества России и Индии?
По данным разведки, с 15 по 18 сентября в городе Санкт-Петербург планируется проведение четвертого заседания рабочей подгруппы российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.
В течение четырех дней индийская и российские делегации собираются разработать и согласовать планы мероприятий двустороннего взаимодействия в военной сфере между Россией и Индией в 2025 – 2026 годах. В частности, на встрече планируют обсудить вопросы оборонного сотрудничества, военной подготовки и проведения совместных военных учений,
– отметили собеседники.
Источники отмечают, что переговоры состоятся на базе Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге.
"Несмотря на режим полной секретности запланированного мероприятия, украинская разведка владеет подробной программой заседания российско-индийской комиссии, одним из пунктов которой является "посещение индийской делегацией крейсера Аврора", – сообщают собеседники.
Напомним, по состоянию на сегодня Россия и Индия совместно производят крылатые сверхзвуковые ракеты PJ-10 BrahMos. Еще один совместный проект – это компания Indo-Russian Rifles Private Limited, которая в 2019 году начала производство в Индии автоматов АК-203 для полного перевооружения индийской армии.
К слову, Индия также активно закупает российские энергоносители, тем самым фактически финансируя военную машину страны-агрессора против Украины. Поэтому президент США Дональд Трамп ударил по Индии дополнительными пошлинами в размере 25%.