Россия исчерпала лимит пугалок: 4 положительных сигнала по переговорам в Стамбуле

Сегодняшние переговоры в Турции завершились предварительными договоренностями, которые у многих вызывали недвусмысленное отношение, хотя, в общем-то, на мой взгляд, у них все однозначно отражено, даже на этом промежуточном этапе.

Россия оказалась не в своей тарелке

Но все же разъясню ситуацию со своей позиции, как это мне видится. Во-первых, хочу обратить внимание на то, где прошли переговоры – в Турции.

Советуем Единственная гарантия: Россия никогда не откажется от уничтожения Украины

Это очень важный момент, ведь на протяжении всего 2021 года Владимир Зеленский предлагал Владимиру Путину переговорную площадку любую другую, кроме белорусской. Тогда же Турция, искусно балансирующая между Востоком и Западом, предложила в лице Реджепа Тайипа Эрдогана переговорную площадку на своей территории.

В своих многочисленных интервью и статьях я всегда отмечал, что турецкая платформа может стать значительно более успешной для переговоров, чем белорусская, но Путин на нее не пойдет. Прежде всего, потому что, несмотря на внешнюю дружескую риторику по отношению к Турции, Россия видит в ней конкурента и соперника, а сам Путин не желает быть так или иначе обязанным Эрдогану, перед которым он всегда чувствует себя в подавленной позиции.

И вот прошло чуть больше месяца, а русская делегация в Турции. То есть, это действительно серьезная не просто геополитическая, но и моральная победа над врагом – заставить его вести диалог на той площадке, где удобно нам и где по ряду показателей дискомфортно им.

Потерпели неудачу с капитуляцией

Во-вторых, в рамках переговоров впервые зазвучало такое название, как мирный договор. Не акт о капитуляции, а именно мирный договор.

То есть то, что декламировала Москва в феврале 2022 года, а именно капитуляция "нацистского режима", уже через месяц не обсуждается. Очень стремительная и очень показательная метаморфоза.

Актуально Путин не смог "денацифицировать" нас "высокоточным оружием" и готовит оправдание убийств

Оккупанты пошли зализывать раны

В-третьих, Россия сообщила о понижении военной активности на черниговском и киевском направлениях. Это российская сторона подала как жест доброй воли со стороны Москвы Киеву. Но на самом деле это не так.

С середины марта на киевском, черниговском и сумском плацдармах ВСУ значительно потеснили российских оккупантов. К концу минувшей недели на сумском плацдарме российских оккупантов ВСУ даже в ряде направлений смогли вытеснить на территорию России, а часть вынуждена была отступать в сторону харьковской области.

В последние несколько дней в Беларуси отмечают заезд на территорию республики потрепанных в боях российских подразделений со стороны Украины. То есть фактически мы могли наблюдать либо ротацию, либо вывод части оккупационных войск.

И вот сегодня в рамках переговоров российская делегация назвала это понижением интенсивности боев. То есть отступление российских оккупантов получило дипломатическое название.

Очевидно, что со временем каждое такое отступление будет получать свое дипломатическое объяснение, для чего частично переговоры сейчас нужны даже больше, чем Украине. Ведь необходимо как-то свою капитуляцию объяснять российскому населению, остававшемуся последний месяц в ура-патриотическом экстазе, навязанном одурманивающей пропагандой, но не здравым смыслом.

Интересное Феномен Чернобаевки как он есть без "магии фейсбука"

Начало конца недоимперии Путина

В-четвертых, Украина открыто заявляет о границах 1991 года, в то время как Россия продолжает обсуждать оккупированные Крым и Донбасс. Но факт в том, что, достигая победы по всем направлениям, наступит тот момент, когда ВСУ подойдут к границам оккупированных территорий 23 февраля 2022 года и продолжат движение дальше.

При этом следует понимать, что Россия уже не сможет запугать Украину. Она исчерпала лимит своих пугалок, которые на самом деле оказались пустышками. Да, болезненными, но совершенно бесполезными в пределах масштабной оккупации.

Что касается последней пугалки России – применения ядерного оружия, то этого никогда не произойдет. И точка.

Обратите внимание – брифинг украинской делегации после переговоров в Стамбуле: смотрите видео