Российские власти исчерпали почти все резервы, которые можно было отправить на войну в Украину. Тюрьмы пусты, а в полиции и тюремных ведомствах нехватка работников.

Мигрантов также нет. Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что остались только призывники, которых угрозами и обманом заставляют подписывать контракты.

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Россию ждет мобилизация

Романова рассказала, что в российских тюрьмах уже никого не осталось. Подавляющую часть отправили на войну в Украину. Если же кто-то отказался подписать контракт, их направляют в штрафной изолятор. Обычно этих людей притесняют.

Также наблюдается безумная нехватка кадров на более чем 20% в полиции и тюремных ведомствах. По словам Романовой, всех давно вытащили на фронт.

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Уже и представитель главы Кремля Дмитрий Песков начал плакаться, что в России не осталось мигрантов. Мол, "никто к нам не едет, некому работать". И прежде всего некому воевать. Всех мигрантов с паспортами хорошенько брали на фронт.

Остались призывники. На них совершают такие масштабные облавы, которых еще никогда не было в России. Если они подпадают под призыв, их обманом или угрозами заставляют подписывать контракты.

Это уже последний резерв. Больше нет. Дальше только мобилизация,

– констатировала Ольга Романова.

К слову, в бригаде "Рубеж" рассказали, что возраст оккупантов, которые попадают на фронт, значительно снизился. Появилось много молодых российских военных с лучшей экипировкой и подготовкой.