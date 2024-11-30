Мігрантів також немає. Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зазначивши, що залишилися лише призовники, яких погрозами та обманом змушують підписувати контракти.

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Росію чекає мобілізація

Романова розповіла, що у російських в'язницях уже нікого не залишилося. Переважну частину відправили на війну в Україну. Якщо ж хтось відмовився підписати контракт, їх направляють у штрафний ізолятор. Зазвичай цих людей гноблять.

Також спостерігається шалена нестача кадрів на більш як 20% в поліції та тюремних відомствах. За словами Романової, всіх давно витягли на фронт.

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Уже й речник глави Кремля Дмітрій Пєсков почав плакатися, що в Росії не залишилося мігрантів. Мовляв, "ніхто до нас не їде, немає кому працювати ". Та насамперед немає кому воювати. Усіх мігрантів з паспортами добряче брали на фронт.

Залишилися призовники. На них здійснюють такі масштабні облави, яких ще ніколи не було в Росії. Якщо вони підпадають під призов, їх обманом або погрозами змушують підписувати контракти.

Це вже останній резерв. Більше немає. Далі тільки мобілізація,

– констатувала Ольга Романова.

До слова, у бригаді "Рубіж" розповіли, що вік окупантів, які потрапляють на фронт, значно знизився. З'явилося багато молодих російських військових з кращою екіпіровкою та підготовкою.