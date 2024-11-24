На це звернув увагу у розмові з 24 Каналом командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш, зазначивши, що на фронті з'явилась достатньо велика кількість молодих російських військових. До слова, Північна Корея може перекинути в Росію приблизно 100 тисяч своїх бійців.

До теми 2 резерви вичерпані повністю: чи наважиться Путін на мобілізацію у 2025 році

Є фінансове підґрунтя

"Ми помітили на тій ділянці, де оборону тримає бригада "Рубіж", що останнім часом вік окупантів значно знизився. Це реально їм допомагає", – підкреслив Отченаш.

Багато хто з окупантів, за його словами, рятується завдяки тому, що вони молоді, енергійні та швидше бігають, можуть втекти та піти на штурм в деяких випадках.

Також ми побачили, що бійці противника достатньо добре екіпіровані і вміють воювати, рухатися, дотримуються дистанції. Рівень їхньої підготовки очевидно виріс,

– наголосив командир екіпажу БпЛА "Кара небесна".

Він припустив, що це могло статися через велику кількість різних аспектів. Проте важливішим є те, що в Росії продовжується тотальна мобілізація, хоча ніхто про це не говорить.

Водночас в Росії створюють фінансове підґрунтя для цього. В кожній області контрактникам видають достатньо високі підйомні.

Він молодий, максималіст, думає, що його пронесе, все буде добре, прослужить пів року – рік і повернеться додому,

– пояснив він.

Проте як зазначають OSINTери, середня тривалість життя російського військовослужбовця – менш як місяць. Але їм обіцяють 30 тисяч доларів, як зауважив Андрій Отченаш, – небачену суму для російських бійців – вони погоджуються і підписують контракт.

Нагадаємо, що заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майора Вадим Скібіцький повідомив, що за інформацією ГУР, зараз в бойових діях проти України бере участь близько 580 тисяч російських солдатів. Ця чисельність складає основну частину сухопутних військ, а також враховує війська, що дислокуються в Курській області Росії.

На окупованих територіях України, зокрема на Сході та Півдні, Росія тримає угрупування росгвардії у складі приблизно 35 тисяч військовослужбовців.