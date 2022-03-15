Россия исчерпала возможности войны: какой ловушки следует остерегаться Украине
Источник:фейсбук Агги Загребельской
Санкции выполнили свою задачу. Мы можем это констатировать. У России нет возможности продолжать агрессию.
Китайские окольные пути
Потому проявился Китай. И уже ясно, что Китай будет помогать России преодолевать санкционные неудобства. Вопрос, до какого уровня: чтобы сохранить российскую государственность или продолжать агрессию.
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На следующей неделе Байден вроде бы собирается посетить Европу. Также на следующей неделе – саммит министров НАТО. Похоже, ключевым вопросом теперь будет работа с Китаем:
- дипломатия;
- санкционные заготовки;
- сохранение единства западного мира;
- переговорные позиции;
- оборона в случае полноценного включения Китая в войну;
- другие вопросы, связанные с новыми вызовами.
Теперь понятны разговоры о нейтральном статусе Украины. Для Китая и России это хороший выход. Потому что позволяет Китаю перенести активное противостояние на более позднее время. Китай ведь не планировал втягиваться в войну так быстро. Сейчас она ему невыгодна.
Нейтральный статус Украины позволит Китаю выиграть время для:
- налаживание военного взаимодействия с Россией;
- проведение выборов;
- решение экономических проблем;
- укрепление в украинской политике;
- еще многое другое что Китай планировал сделать перед активной фазой противостояния с клубом демократий.
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А нам свое делать
Что правильно делать в геополитической части Украины? Вцепиться зубами в наше место в клубе демократий и не уступать ни один миллиметр. А значит – это и ЕС и НАТО. Чтобы в момент, когда все начнется, когда бы это ни было, мы оказались гарантированно в цивилизованном клубе демократий. Как его неотъемлемая часть. Тем более, сегодня мы это имеем, хотя и в гибридном виде.
Следовательно, будет достаточно даже сохранить то, что есть. По крайней мере, на этой стадии для меня все выглядит именно так. Скоро будет ясно, ошибаюсь ли.
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