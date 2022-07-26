россия ищет наемников в странах Центральной Азии и заключенных

Чаще убивать украинцев приходят граждане россии из отдаленных регионов. Чтобы избежать мобилизации, в армию привлекают заключенных.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. Отметили, что в россии разворачиваются кампания "от каждого субъекта федерации по батальону".

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"В ее рамках кремль обязал каждый из 85 российских регионов, включая Крым и Севастополь, сформировать и финансово простимулировать по одному новому батальону "добровольцев" для участия в войне против Украины", – написали в разведке.

Что обещают за мобилизацию

Однако не все регионы страны-террориста хотят формировать боевые группировки за счет местных. Поэтому московские власти создают "мэровский полк". Туда набирают людей из других регионов и даже стран Центральной Азии. Речь идет о Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане. Чтобы поощрить их, предлагают высокую зарплату и российское гражданство.

Кроме этого, россия меняет тактику по мобилизации людей с временно оккупированной территории Украины. Враги здесь также не объявляют всеобщую мобилизацию. Поэтому в армию набирают через частные военные компании, росгвардию и руководство псевдореспублик.

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Методы пополнения живой силы

На оккупированных в 2022 году территориях Херсонской и Запорожской областей есть случаи принудительного подписания "контрактов" среди местных. Войско наполняют и на средства людей, находящихся в колониях.

Также в россии агитируют воевать бывших выпускников Челябинского танкового училища. Ищут всех мужчин в возрасте до 50 лет, которых призывают идти добровольцами в танковый батальон. Группировку формируют в Перми. Именно в этом городе собирают танки Т-72, которые срочно снимаются с длительного хранения.

Возможна ли общая мобилизация в россии

Бывший работник СБУ Иван Ступак считает, что россии сложно объявить всеобщую мобилизацию. оккупанты хотят тратить минимум на содержание военных. Даже на еду для солдат.

"Даже с законом о разбронировании матрезерва я не уверен, что россия вытянет военную кампанию", – считает Ступак.

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