"Шпиономания и паранойя в России усилились": как на россиян влияют данные из США

Россия активно ищет американских разведчиков. Обнародованные данные разведки США имеют определенный позитив. Это сигнал для россиян и государств, которые каким-то образом сотрудничают со страной-агрессорой.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Владимир Фесенко. По его словам, разведка Соединенных Штатов Америки имеет огромные возможности.

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Кремль ищет агентов США

Фесенко отметил, что Россия еще с 2022 ищет американских агентов. Разведка США знала о планах Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину. У них были информаторы в Кремле и военном руководстве.

Шпиономания и паранойя у них усилились. К примеру, они задержали американского журналиста, обвиняют его в шпионаже. Дело не в том, что он собирал разведывательные данные, в этом сомневается абсолютное большинство экспертов. Скорее всего, его задержали для обмена,

– считает он.

Политолог убежден, что обнародованные данные от американских разведчиков являются сигналом для россиян и стран, которые сотрудничают с Россией, что за ними может следить разведка США.

"Это сигнал россиянам, что США внимательно следит за ними. У американских разведчиков есть мощные инструменты получения секретной информации. Также это сигнал другим странам, которые каким-то образом сотрудничают с Россией", – заметил Фесенко.

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