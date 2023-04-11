"Шпиономания и паранойя в России усилились": как на россиян влияют данные из США
Россия активно ищет американских разведчиков. Обнародованные данные разведки США имеют определенный позитив. Это сигнал для россиян и государств, которые каким-то образом сотрудничают со страной-агрессорой.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Владимир Фесенко. По его словам, разведка Соединенных Штатов Америки имеет огромные возможности.
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Кремль ищет агентов США
Фесенко отметил, что Россия еще с 2022 ищет американских агентов. Разведка США знала о планах Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину. У них были информаторы в Кремле и военном руководстве.
Шпиономания и паранойя у них усилились. К примеру, они задержали американского журналиста, обвиняют его в шпионаже. Дело не в том, что он собирал разведывательные данные, в этом сомневается абсолютное большинство экспертов. Скорее всего, его задержали для обмена,
– считает он.
Политолог убежден, что обнародованные данные от американских разведчиков являются сигналом для россиян и стран, которые сотрудничают с Россией, что за ними может следить разведка США.
"Это сигнал россиянам, что США внимательно следит за ними. У американских разведчиков есть мощные инструменты получения секретной информации. Также это сигнал другим странам, которые каким-то образом сотрудничают с Россией", – заметил Фесенко.
Фесенко о шпиономании в России: смотрите видео
Что известно о "утечке" документов относительно контрнаступления ВСУ
- Издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что в сеть попали военные документы НАТО и США. У них якобы есть "информация о контрнаступлении ВСУ".
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что это может быть очередная информационно-психологическая операция России, чтобы помешать потенциальному контрнаступлению ВСУ. Он отметил, что многие из этих "секретных бумаг" являются откровенной ложью.
- Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что таким образом, очевидно, Кремль намерен сорвать контрнаступление ВСУ и поставки вооружения от западных партнеров.