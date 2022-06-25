Россия ищет способ заморозить конфликт, отдохнуть, – Солонтай назвал опасность переговоров

Вооруженные Силы Украины постепенно переламывают ситуацию на фронте. Поэтому России срочно требуются мирные переговоры, чтобы заморозить конфликт.

Об этом 24 каналу заявил директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, Украине ни в коем случае нельзя соглашаться на подобные переговоры. Россия не ищет мира, а хочет перемирия, чтобы "залечить раны" и снова жестко ударить.

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ВСУ начинают переламывать ситуацию на фронте

В настоящее время Вооруженные Силы еще отходят из определенных населенных пунктов. Особенно неприятно было на этой неделе в Луганской области. Однако такая ситуация совсем скоро может измениться.

Господин Солонтай прогнозирует, что уже буквально в середине июля может произойти перелом в войне. На тот момент будет еще большее количество слаженных и хорошо вооруженных украинских подразделений, которые могут удерживать оборону по всей линии фронта и не отступать. А по отдельным направлениям уже удастся продвигаться вперед.

Это видно по тенденции, по динамике. Если взять всю кривую, как движется фронт, меняются захваченные населенные пункты, то можно увидеть, что между 7 и 15 июля произойдет этот перелом. Конечно, могу ошибиться на 1-2 недели, – отметил Александр Солонтай.

Россия понимает ситуацию, поэтому нуждается в переговорах

Оккупанты осознают, что ситуация приближается к перелому. Потому еще с мая пытаются организовать определенные переговоры с Украиной. Но цель этих переговоров – не капитуляция, а оперативная пауза и закрепление за Россией временно оккупированных территорий. Украине нельзя на такое соглашаться!

По словам господина Солонтая, оккупанты пытаются получить "передышку" и остановить "лавину" санкций. Для этого они могут даже пойти на определенные уступки: условно выйдут из части Харьковщины или даже из определенных районов Херсонской области, чтобы продемонстрировать определенный прогресс. А также – пообещают впоследствии покинуть и другие территории

Но по факту захватчики закрепятся на других временно оккупированных землях и впоследствии повторят вторжение через полгода – полтора года. К счастью, мир это понимает, поэтому идеи прямых или посреднических переговоров отвергаются.

К черту такие переговоры. Мы такое проходили уже – "Минск-1", "Минск-2", нормандский формат, куча инициатив. Это не переговоры. Это способ усыпить внимание, пойти на уступки, чтобы ударить сильнее в будущем, но сейчас разрушить мировую поддержку Украины, – подчеркнул Александр Солонтай.

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