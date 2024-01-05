В США говорят, что Россия атаковала ракетами от КНДР: в воздушных силах отреагировали

В Белом доме заявили, что Россия стала применять против Украины баллистические ракеты КНДР. В Воздушных силах ответили, действительно ли это так.

В эфире национального телемарафона пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что у Украины пока нет данных о том, что россияне уже применили полученные от Северной Кореи ракеты. Он объяснил, что уточнение типа вооружения может занять несколько дней. Об этом пишет 24 Канал.

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Чья ракета – надо разбираться: оккупанты обращаются за помощью ко многим странам

По словам спикера ПС, Россия тратит для обстрелов Украины очень много ракет, из-за чего обращается за помощью к разным странам, в том числе к Ирану и к Северной Корее.

Однако пока Украина не может утверждать, что агрессор использовал ракеты КНДР, ведь сначала специалисты должны проанализировать обломки.

Мы иногда ждем информацию о том, били С-400 или "Искандером" несколько дней, не можем выяснить. Потому что ракета летит – это точка на радарах. Она летит, баллистика падает, взрывается, на маленькие кусочки разлетается и попробуй установи, чем они ударили. Точно, что баллистика, а какая баллистика, чья ракета – надо разбираться. Поэтому пока у нас нет данных, что они использовали такие ракеты (от Северной Кореи – 24 Канал),

– заявил Игнат.

Он отметил, что соответствующее заявление было дано в США. Однако специалисты изучат обломки, чтобы проверить, какие именно ракеты враг использовал.

В то же время он подчеркнул, что для Украины важно продолжать получать ракеты в зенитные системы, на которых держится украинская ПВО. Они помогают отбивать мощные атаки, как 29 декабря и 2 января.

При этом Юрий Игнат считает, что баллистические ракеты из Ирана или Кореи не сильно отличаются от российских по угрозе, потому что все они разработаны на основе советских технологий.

Что предшествовало