Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил 24 Каналу, что для корректировки движения беспилотников на белорусской территории регулярно включаются специальные ретрансляторы. Благодаря этому российские дроны могут залетать глубже и проводить атаки на объекты вблизи европейских границ. В частности, недавние удары в районе пункта пропуска "Ягодин" представляют прямую угрозу для соседних стран ЕС.

Что происходит на границе с Беларусью

По словам представителя ГПСУ, в настоящее время в Беларуси нет достаточного количества российских войск для формирования новой ударной группировки. Для сравнения: в 2023 году Россия держала там около 10–12 тысяч своих военнослужащих. Однако страна-агрессор продолжает рассматривать белорусскую территорию как удобную площадку для расширения боевых действий.

Беларусь сознательно идет на то, чтобы поддерживать Россию, и в любой момент страна-террорист может перебросить туда свои войска и технику. Попытки Лукашенко манипулировать общественным мнением с помощью проверок боеготовности и учений – это лицемерие, которое демонстрирует его готовность помогать убивать украинцев,

– подчеркнул Андрей Демченко.

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Ситуация на пунктах пропуска и попытки бегства

Отдельно представитель пограничного ведомства опроверг слухи об огромных очередях на выезд в Польшу из-за якобы усиленных проверок. Движение транспорта происходит в обычном режиме, а наибольшую нагрузку фиксируют лишь на трех пунктах: "Краковец" и "Шегини" во Львовской области, а также "Устилуг" на Волыни. На других соседних КПП очередей зачастую нет вовсе.

В то же время количество попыток незаконного пересечения границы существенно сократилось по сравнению с предыдущими годами. За первые восемь месяцев этого года пограничники задержали около 9 тысяч нарушителей. Чаще всего нарушители пытаются бежать в Румынию и Молдову, нередко рискуя жизнью при переплывании реки Днестр.

Напомним, что во время атаки на "Ягодин" 13 сентября 2026 года российские дроны повредили железнодорожную инфраструктуру и автозаправочную станцию. Тогда в ГПСУ отмечали, что после предупреждений со стороны Украины Беларусь на некоторое время отключала свои ретрансляторы, однако сейчас вновь возобновила их работу.