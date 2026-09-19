Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів 24 Каналу, що для коригування руху безпілотників на білоруській території регулярно вмикають спеціальні ретранслятори. Завдяки цьому російські дрони можуть залітати глибше та атакувати об'єкти поблизу європейських кордонів. Зокрема, нещодавні удари біля пункту пропуску "Ягодин" становлять пряму загрозу для сусідніх країн ЄС.

Що відбувається на кордоні з Білоруссю

За словами речника ДПСУ, наразі у Білорусі немає достатньої кількості російських військ для формування нового ударного угруповання. Для порівняння, у 2023 році Росія тримала там близько 10 – 12 тисяч своїх військових. Проте країна-агресорка продовжує розглядати білоруську територію як зручний майданчик для розширення бойових дій.

Білорусь свідомо йде на те, щоб підтримувати Росію, і в будь-який момент країна-терорист може перекинути туди свої війська та техніку. Спроби Лукашенка грати в інформаційному полі перевірками боєготовності та навчаннями – це лицемірство, яке показує його готовність допомагати вбивати українців,

– наголосив Андрій Демченко.

Речник Державної прикордонної служби про вплив Білорусі на війну й Україні: відео

Ситуація на пунктах пропуску та спроби втечі

Окремо представник прикордонного відомства спростував чутки про величезні черги на виїзд до Польщі через нібито посилені перевірки. Рух транспорту відбувається у звичайному режимі, а найбільше навантаження фіксують лише на трьох пунктах: "Краківець" та "Шегині" у Львівській області, а також "Устилуг" на Волині. На інших сусідніх КПП черг часто немає взагалі.

Водночас кількість спроб незаконно перетнути кордон суттєво зменшилася порівняно з попередніми роками. За перші вісім місяців цього року прикордонники затримали близько 9 тисяч порушників. Найчастіше ухилянти намагаються втекти до Румунії та Молдови, нерідко ризикуючи життям під час перепливання річки Дністер.

Нагадаємо, що під час атаки на "Ягодин" 13 вересня 2026 року російські дрони пошкодили залізничну інфраструктуру та автозаправну станцію. Тоді у ДПСУ зазначали, що після попереджень з боку України Білорусь на певний час вимикала свої ретранслятори, однак зараз знову відновила їхню роботу.