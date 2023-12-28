Россия использует Беларусь для похищения украинских детей: Лубинец объяснил схему
Источник:Укринформ
Дмитрий Лубинец рассказал, что россияне похищают детей с временно оккупированных территорий через Беларусь. Такими действиями Кремль пытается скрыть факт пребывания детей именно в России.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека пояснил, что в отношении агрессии России против Украины в него поступило ориентировочно 1000 обращений по поводу нарушений прав детей. Однако Лубинец отмечает, что эта цифра не показывает масштабы трагедии, ведь на самом деле многие к ним не обращаются.
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Россия использует Беларусь, чтобы депортировать украинских детей
Йельский университет в недавнем докладе написал о 2400 украинских детях, которых Россия вывезла в Беларусь. Дмитрий Лубинец рассказал, что у него данные примерно такие же. Ведь возникла новая системная проблема – россияне депортируют украинских детей именно через территорию Беларуси.
По моей информации, они постоянно составляют новые списки детей, находящихся сейчас на временно оккупированной территории Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях, которые будут через территорию Беларуси вывезены в Россию. Наверное, таким образом россияне пытаются максимально закрыть информацию о том, что дети находятся на территории России,
– рассказал Уполномоченный.
По его словам, для российских захватчиков Беларусь – это дополнительный фактор того, как скрыть информацию о депортированных украинских детях.
"То есть установление факта депортации и верификация ребенка – это кропотливая работа. Нам нужно установить, кто взял детей, откуда, как он их привезли на территорию России. А когда это происходит через территорию Беларуси, то как найти такую информацию на ее территории? Максимально сложно", – рассказал Дмитрий Лубинец.
Последние данные о депортации украинских детей
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину Кремль уже депортировал или принудительно переместил в Россию 19 546 украинских детей.
- Из них вернуть удалось только 387 детей, еще 13 пострадали от сексуального насилия врага.
- К сожалению, Россия убила 513 украинских невинных детей, еще 1161 ребенка – ранила. Пропавшими без вести числятся еще 2 тысячи 287 детей. Найти удалось 21 896 детей.
- На портале "Дети войны" отметили, что точное количество пострадавших детей установить невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации части территории Украины.
- Советник-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации и координатор портала "Дети войны" Дария Герасимчук замечала, что им можно сообщить о потерявшемся ребенке, о преступлениях в отношении ребенка и так далее.