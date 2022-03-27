Россия использует белый фосфор против украинцев, – журналист
27 марта 2022 , 08:29Читати новину українською
Источник:Кристофер Миллер в твиттере
Американский журналист Кристофер Миллер на передовой стал свидетелем очередного преступления оккупантов. Россияне применили против украинцев запрещенный белый фосфор.
Журналист стал свидетелем этого возле Авдеевки на Донбассе. Фотографии сделал украинский военный.
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Сейчас на передовой вблизи Авдеевки на востоке страны российские войска используют белый фосфор против украинцев. Фотографии украинского лейтенанта, сделанные в режиме реального времени, когда мы говорили,
– сказал журналист.
Россия использует запрещенный белый фосфор / Фото из твиттера Кристофера Миллера
По его словам, наш военный назвал ситуацию "безумием".Важно! Применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны и Конвенции о конкретных видах обычного оружия. Во время попадания на кожу человека белый фосфор вызывает тяжелые химические ожоги.
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