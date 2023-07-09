Хотели штурмовать Одессу: в ВСУ рассказали о "лихой судьбе" десантных кораблей России
Россия в начале полномасштабного вторжения хотела высадить свой десант в Одессе. Но планам врага не дано было осуществиться и теперь корабли россиян служат для совсем других целей.
Сейчас россияне используют десантные корабли в качестве паромов в Азовском море. Об этом в эфире телемарафона рассказал Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил ВСУ, пишет 24 Канал.
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Оккупанты используют Большие десантные корабли как паромы
"Интересно наблюдать, как в Азовском море российские оккупанты используют Большие десантные корабли, которыми они пытались штурмовать в свое время Одессу", – сказал Плетенчук и добавил, что говорится о 500 днях назад.
Как говорит представитель ВМС ВСУ, сейчас эти корабли россияне используют как паромы, чтобы перевозить гражданский транспорт, в том числе легковые автомобили. Он сообщил, что решение было принято с разрешения министра обороны России Сергея Шойгу.
Вот такая ситуация с крымской логистикой,
– сказал Дмитрий Плетенчук.
Сколько ракетоносителей в Черном море
- За данным Военно-морских сил ВСУ, по состоянию на 8 утра 9 июля в Черном море находится 5 кораблей врага, но ни одного носителя "Калибров".
- Дмитрий Плетенчук сообщил, что все 6 российских ракетоносителей находятся в боевой готовности в местах базирования, однако не выходили в море.
- По его словам, еще три российских корабля охраняют Керченский пролив. В Азовском море находится один вражеский "Калибр", однако он тоже не является носителем ракет типа "Калибр".