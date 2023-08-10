Оккупанты часто имитируют маневры в населенных пунктах: Гуменюк назвала их цель

Российские захватчики используют имитационные маневры. Они обстреливают свои же позиции на оккупированных территориях.

Террористы делают это для того, чтобы обвинить в обстрелах ВСУ. Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что известно об имитационных маневрах армии России

По словам Гуменюк, захватчики часто имитируют оставление некоторых населенных пунктов. Потом снова к ним возвращаются, но в паузе, пока они отсутствовали, очень мощно обстреливают эти населенные пункты.

Затем с разъяснительной работой идут к местным, что это были наши Силы обороны,

– рассказала Гуменюк.

Также она отметила, что еще один маневр российских оккупантов связан с использованием тактической авиации. В частности, вражеские войска часто используют тактическую авиацию на Бериславском направлении и отправляют с ее помощью управляемые авиационные бомбы.

"В последнее время они начали бомбить и левый берег, что означает, что они пытаются бомбить свои подразделения, чтобы потом выдавать это за работу Сил обороны", – отметила Гуменюк.

Зачем оккупанты имитируют свой выход из Новой Каховки

Накануне Гуменюк рассказала, что россияне пытаются имитировать выход из Новой Каховки и перемещаются в глубь оккупированной территории. Таким образом враг надеется вызвать желаемые ему движения Сил обороны.

"Это шаги гибридной войны, они пытаются переориентировать Силы обороны на те направления, которые считают для себя более надежными и более укрепленными, чтобы именно там проводить свои операции. Но мы очень хорошо разбираемся в этих уловках и том, к каким маневрам прибегают оккупанты", – подчеркнула спикер.