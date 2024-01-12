Россияне с первых дней вторжения в Украину пытаются использовать определенные элементы войны 1939 – 1945 годов. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что оккупанты думают якобы то, что сработало когда-то, поможет им теперь.

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Что именно Кремль заимствовал из Второй мировой

Хотя с этой войны прошло почти 80 лет, россияне почему-то сразу принялись повторять советскую риторику. Например, они дали новую жизнь фразе "все для победы". Оккупанты направляют максимальные усилия на военное производство, фронт, туда привлекают женщин, инвалидов – все это родом со времен Второй мировой войны,

Также активно работает медийная кампания, украинцев изображают врагами, против которых якобы воевали их деды. Кроме этого используют шевроны с флагами Советского Союза.

Они вместе могут изобразить флаг СССР, России и имперское знамя Николая II – все эти вещи вроде бы не сочетаются, но они как-то это сделали. Эта "каша" у них в голове работает,

– заметил Иван Ступак.

Россияне восстановили советское спецподразделение СМЕРШ

Оккупанты пытаются сделать реинкарнацию спецподразделения СМЕРШ ("Смерть шпионам"). Эта военная контрразведка существовала во времена Второй мировой войны и активно боролась со шпионами. Традиционно было 3 ее представителя, которые должны были исполнить наказание – расстрелять человека.

Вероятно, сейчас это будет похоже на добровольческое движение, куда привлекут сотрудников военной контрразведки ФСБ, общественность, которая будет "доносить", указывать на людей, которые нелояльны или подозрительны, или намерены поехать воевать в Украину,

– предположил экс-сотрудник СБУ.

Следует заметить, что эта контрразведка работает внутри страны, то есть она не устраивает диверсии на территории Украины. Для этого у России есть другие структуры. СМЕРШ – это достаточно эмоциональная история, потому что в памяти российского народа он запомнился как орган очень сильного наказания.

"Когда люди слышали Гестапо или СМЕРШ, то реакция была одинакова. Это означало, что ты попал в застенку, из которой нет выхода. Если ты вышел через 5 лет, тебе еще сильно повезло", – заметил Ступак.

Какие задачи будут стоять перед СМЕРШ

Возможно, оккупанты создадут мобильные группы, небольшие отряды, которые будут действовать в приграничных с Украиной регионах – это Белгород, Брянск, Курск. Также, вероятно, они будут искать людей на оккупированных территориях, причастных к подполью, или тех, кто хочет перейти границу, принять участие в боевых действиях. А еще постараются выявить диверсионные акции со стороны спецслужб Украины.

Я не знаю, как им это удается, но россияне все "съедают". Я помню, когда-то в Санкт-Петербурге висели три флагштока: российский флаг, советский и флаг Николай II. Царя, Сталина, Ленина, "имперское величие" – они все это соединили и выбрали то, что им нравится. И оно работает,

– подчеркнул Иван Ступак.

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