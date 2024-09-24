Россия использует китайские спутники и фотографирует детали на ядерных объектах, – Зеленский

Зеленский обвинил Россию в использовании китайских спутников для фотографирования украинских АЭС, вероятно, для подготовки к возможным ударам по ним.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью ABC New.

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Зеленский рассказал об использовании Россией китайских спутников

По последним данным, Россия использовала китайские спутники и фотографировала детали объектов на ядерных объектах... И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то возникает угроза нанесения ударов по ядерным объектам,

– сказал Зеленский в интервью ABC News.

В то же время президент Украины не указал, были ли китайские спутники, которые использовала Россия, коммерческими, или контролировались китайским правительством. Лидер государства добавил, что на этой неделе поделится информацией, которую имеет Украина, с лидерами на Генеральной Ассамблее ООН.

В ABC News также сообщили, что в понедельник посольство Китая в Вашингтоне не ответило на просьбу прокомментировать ситуацию.