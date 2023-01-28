Россия использует "резиновую армию танков" в Украине: военные объяснили цель оккупантов

Недавно Генештаб ВСУ опубликовал фото надувных танков, которые оккупанты разместили на своих позициях на Запорожском направлении. Военные отметили, что "резиновые силы России" сдуваются, не выполнив своей основной миссии.

Такие действия захватчиков в эфире телемарафона прокомментировал начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин. По его словам, использование надувных танков является частью российской боевой тактики.

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Для чего россиянам резиновые танки на фронте

Полковник пояснил, что "вторая армия мира" устанавливает на своих позициях резиновые танки, чтобы Вооруженные силы Украины наносили удары по ложным позициям, а не по настоящим боевым машинам.

Таким образом они пытаются создать определенные ложные цели для того, чтобы вместо поражения настоящих боевых позиций мы наносили удары по ложным позициям.

– говорит Ерин.

Он также добавил, что стоимость одного танка и одного макета несопоставима. Использование резиновых танков, по словам военного, является одним из способов введения заблуждения, создания иллюзии усиления какого-либо отдельного направления.

Однако Ерин уверяет, что все эти моменты отслеживались и украинские военные были готовы, что будут именно такие действия со стороны россиян.

Враг ежедневно теряет технику и личный состав

По состоянию на 28 января оккупанты уже потеряли 125 510 своих солдат. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 800 захватчиков. Они успешно пополнили статистику потерь врага, которая растет с каждым днем.

Потери врага в технике: