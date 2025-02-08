Как оккупанты скрывают топливо после ударов по НПЗ: "Атеш" выяснил стратегию врага

Россия использует новую стратегию хранения топлива после успешных ударов по НПЗ. Так, оккупанты маскируют технику с топливом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение "Атеш" в телеграме.

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Как россияне скрывают топливо после ударов по НПЗ

Оккупанты прячут топливо в автоцистернах и маскируют их в жилых дворах

Ранее партизаны сообщали, что министерство обороны России разработало новую стратегию хранения топлива после серии успешных ударов Сил обороны Украины по российским нефтебазам.

Сейчас мы получаем все больше подтверждений этому: целые колонны топливозаправщиков и автоцистерн выходят из Крыма, перемещаются к линии фронта, а затем маскируются в жилых районах и во дворах,

– говорится в заметке.

Как отмечают в "Атеш", российская армия оказалась неспособной защитить свою инфраструктуру, и теперь вынуждена постоянно передвигать топливо, прятать его под навесами, в сараях, возле магазинов и жилых домов.

"Это попытка избежать ударов, но мы фиксируем каждый маршрут и точку хранения", – добавили в партизанском движении.



Оккупанты прячут топливо в автоцистернах и маскируют их в жилых дворах / Фото "Атеш"