Россия использует оккупированный Крым для подготовки собственных ВВС
Источник:Минобороны России
Россия продолжает наращивать свой военный потенциал во временно оккупированном ею Крыме. Это несмотря на то, что в Кремле постоянно подчеркивают, что вроде бы не пытаются создавать напряжение у украинских границ.
Так, буквально 16 ноября российские лётчики завершили подготовку по программе полетов с палубы авианосца на аэродроме Саки в оккупированном Крыму.
Интересно Придется выбирать между российским газом и поддержкой Украины, – премьер Великобритании
Тренировка российских ВВС
По данным российского Минобороны, с 9 октября по 15 ноября военные отработали 13 летных смен и провели в воздухе около 100 часов.
Пилоты выполнили более 1 тысячи упражнений на тренажере НИТКА: проходов над палубой, касание ее выпущенными шасси и задел крюком за трос авиафинишера.
Именно в украинском Крыму расположен наземный инженерно-технический авиационный комплекс (НИТКА), имитирующий палубу тяжелого авианосного крейсера, на котором российские кафиры проводили подготовку.
Тренировочные полеты проходили на боевых и учебно-боевых истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ. В августе – сентябре в оккупированном Крыму прошли другие тренировки летчиков – на истребителях Су-33 тренировались пилоты корабельного испытательного авиаполка.
Войска России у границы Украины:
- В последнее время у границ Украины снова фиксируют огромные скопления российских войск. Поэтому Великобритания может направить в Украину 600 спецназовцев.
- В телефонном разговоре с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС принять меры по предотвращению российской агрессии.
- Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что уровень угрозы военного вторжения России напоминает ситуацию 2014 года, когда произошло вторжение на Донбасс.
- Между тем, Литва предупредила Украину, что Россия и Беларусь сознательно могли спровоцировать кризис беженцев у границ ЕС, чтобы в это время неожиданно напасть на Украину.