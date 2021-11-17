Россия использует оккупированный Крым для подготовки собственных ВВС

Россия продолжает наращивать свой военный потенциал во временно оккупированном ею Крыме. Это несмотря на то, что в Кремле постоянно подчеркивают, что вроде бы не пытаются создавать напряжение у украинских границ.

Так, буквально 16 ноября российские лётчики завершили подготовку по программе полетов с палубы авианосца на аэродроме Саки в оккупированном Крыму.

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Тренировка российских ВВС

По данным российского Минобороны, с 9 октября по 15 ноября военные отработали 13 летных смен и провели в воздухе около 100 часов.

Пилоты выполнили более 1 тысячи упражнений на тренажере НИТКА: проходов над палубой, касание ее выпущенными шасси и задел крюком за трос авиафинишера.

Именно в украинском Крыму расположен наземный инженерно-технический авиационный комплекс (НИТКА), имитирующий палубу тяжелого авианосного крейсера, на котором российские кафиры проводили подготовку.

Тренировочные полеты проходили на боевых и учебно-боевых истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ. В августе – сентябре в оккупированном Крыму прошли другие тренировки летчиков – на истребителях Су-33 тренировались пилоты корабельного испытательного авиаполка.

Войска России у границы Украины: