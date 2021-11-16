Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, государство очень смущено перемещением российских войск на большие расстояния.

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Литва обеспокоена действиями России

Также Литва обеспокоена тем, что Россия способна быстро концентрировать свое вооружение.

Искусственно вызванный миграционный кризис, который переходит в гуманитарный, может быть лишь прикрытием для активных действий против Украины,

– подчеркнул Анушаускас.

Он считает, что Украина сейчас гораздо лучше подготовлена, чем 7 лет назад. В то же время быстрая передислокация мощностей, безусловно, может вызвать кризис безопасности в регионе.

Положительных сдвигов нет

В то же время как отметил министр, ситуация в нашем государстве не показывает положительных сдвигов. Ведь российские оккупанты не отводят войска и не заключают соответствующие договоренности.

Какова ситуация на востоке

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