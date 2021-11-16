Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, государство очень смущено перемещением российских войск на большие расстояния.
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Литва обеспокоена действиями России
Также Литва обеспокоена тем, что Россия способна быстро концентрировать свое вооружение.
Искусственно вызванный миграционный кризис, который переходит в гуманитарный, может быть лишь прикрытием для активных действий против Украины,
– подчеркнул Анушаускас.
Он считает, что Украина сейчас гораздо лучше подготовлена, чем 7 лет назад. В то же время быстрая передислокация мощностей, безусловно, может вызвать кризис безопасности в регионе.
Положительных сдвигов нет
В то же время как отметил министр, ситуация в нашем государстве не показывает положительных сдвигов. Ведь российские оккупанты не отводят войска и не заключают соответствующие договоренности.
Какова ситуация на востоке
- Вражеский беспилотник пересек линию разграничения, украинские военные принудили его к посадке.
- В США утверждают, что государство-оккупант продолжает накапливать войска у нашей страны. Там заявили, что следят за действиями России в отношении Украины.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что наращивание войск у границы – это стратегия Владимира Путина.
Миграционный кризис и Украина: последние новости
- Из-за напряжения на границе между Беларусью и ЕС, украинский МИД заявил, что готовятся к различным сценариям.
- В "Слуге народа" предложили отправить в Польшу военных из Украины, чтобы помочь.
- Пограничники следят за ситуацией у границ Украины. Пока попыток нелегальных мигрантов попасть из Беларуси в Украину не зафиксировали.
- Американские военные считают, что эскалация России в отношении Украины и мигранты в Беларуси – тесно связаны.
- Глава Службы безопасности Иван Баканов считает, что польский сценарий в нашем государстве маловероятен.