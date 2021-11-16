Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. За його словами, держава дуже збентежена переміщенням російських військ на великі відстані.

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Литва стурбована діями Росії

Також Литва стурбована тим, що Росія здатна швидко концентрувати своє озброєння.

Штучно викликана міграційна криза, яка переходить у гуманітарну, може бути лише прикриттям для активних дій проти України,

– наголосив Анушаускас.

Він вважає, що Україна зараз набагато краще підготовлена, ніж 7 років тому. Водночас швидка передислокація потужностей, безумовно, може спричинити безпекову кризу в регіоні.

Позитивних зрушень немає

Водночас як зауважив міністр, ситуація в нашій державі не показує позитивних зрушень. Адже російські окупанти не відповідять війська і не укладають відповідні домовленості.

Яка ситуація на Сході

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