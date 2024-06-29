Специалисты предоставили Совету безопасности ООН "неопровержимые" доказательства использования Россией ракет с КНДР, – AP

Глава исследовательской организации, которая отслеживает оружие, используемое в атаках против Украины с 2018 года, заявил в пятницу Совету Безопасности ООН о наличии "неоспоримых" доказательств того, что обнаруженные в Украине остатки баллистических ракет поставили из Северной Кореи.

Об этом пишут в AP.

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Доказательства использования Россией ракет из Северной Кореи

Во время заседания Совета безопасности Соединенные Штаты и их западные союзники заявили, что Россия и КНДР нарушили эмбарго ООН на экспорт оружия из Северной Кореи.

Исполнительный директор Conflict Armament Research Джона Лефф предоставил совету подробный анализ остатков ракеты, которая ударила по Харькову 2 января.

Он отметил, что организация задокументировала двигатель ракеты, ее хвостовую часть и почти 300 компонентов, произведенных 26 компаниями из восьми стран, и определила, что это была ракета или КН-23 или КН-24, изготовленная в 2023 году в КНДР.

Организация пришла к такому выводу, основываясь на уникальных характеристиках ракеты – ее диаметре, различных лопастных приводах, управляющих тягой и траекторией ракеты, узором вокруг запальника, наличии корейских иероглифов на некоторых компонентах ракеты, а также других знаках и компонентах, относящихся к более раннему периоду до 2023 года,

– сказал специалист.

Эксперт отметил, что после начальной документации их команды проверили еще три идентичные ракеты КНДР, которые поразили Киев и Запорожье в начале этого года.

Они также заметили дополнительные обычные вооружения, в том числе артиллерийский снаряд производства 1977 года, который был захвачен на линии фронта и ранее не наблюдался на поле боя в Украине.

Совет обсудил незаконные поставки оружия из Северной Кореи по запросу Франции, Японии, Южной Кореи, Великобритании и США.

Изуми Накамицу, председатель ООН по вопросам разоружения, сообщил Совету в пятницу, что до истечения срока ее мандата группа экспертов рассматривала отчет Украины об обломках ракет, которые она обнаружила "после информации о баллистических ракетах малой дальности, произведенных в КНДР и используемых российскими вооруженными силами в Украине".

В издании добавили, что хотя мандат экспертов, продлен с 2009 года, усилиями России был приостановлен, Намицу сказал, что комитет Совета Безопасности, ответственный за мониторинг реализации санкций против КНДР, "продолжает свою работу и будет контролировать соблюдение санкционного режима".

Представитель США сказал, что независимые выводы исследовательской организации Леффа подтверждают отчеты из открытых источников. По его словам, кроме десятков ракет, переданных России Северной Кореей, она также незаконно переправила более 11 тысяч контейнеров с боеприпасами.