По некоторым видам вооружения Россия уже использует стратегический запас, – разведка

Дела в России идут все ужаснее и ужаснее. Разведка сообщила, что по некоторым видам вооружения страна-оккупантка уже использует стратегический запас.

Соответствующие данные обнародовали Вадим Скибицкий – представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он отметил, что Россия уже использует ракеты, которые изготовили в августе 2022 года.

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Это говорит о том, что некоторые ракеты используются прямо с конвейера. Насколько их хватит — многое зависит от производства. Да, оно упало по сравнению с довоенным периодом. Но, к сожалению, Россия за счет того, что обходит экономические санкции, еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против нашего государства.

– заявил Скибицкий.

В ГУР МО отметили, что Россия в течение 2 месяцев вывозила из России артиллерийские боеприпасы 122 миллиметра и 152 миллиметра. Кроме того, разведка сообщает: продолжаются переговоры России с другими странами о поставке боеприпасов и ракетного вооружения.

По словам Скибицкого, есть определенные проекты договоренностей. В то же время, поставки такого оружия не зафиксировали.

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