Россия стянула на Донбасс почти все, что есть. "Пушечным мясом" стали даже вагнеровцы.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. Согласно его информации, бойцов частной военной компании "Вагнер" перебросили на территорию Донецкой области.

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"То есть опять же можем говорить о том, что Россия использует ПВК "Вагнер" как фактически "пушечное мясо"", - заявил Дмитрий Снегирев.

Также, по его словам, подобные потери в живой силе среди боевиков на Луганщине фактически провоцируются самим военным руководством. Происходит так называемое списание "боевых".

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В то же время в ответ на вопрос, "надеются ли", мол, Путин поставил задачу выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей и россияне там остановятся - обманывают сами себя, Снегирев сказал: "Абсолютно точно".

Когда раздаются заявления о том, что война закончится к концу лета – это не соответствует действительности.

– сказал военный эксперт.

Согласно его данным, на территории России в Белгородской области сосредоточено примерно до 20 батальонно тактических групп. Это свидетельствует о возможности переброски Россией дополнительных сил для активизации военных действий как на границах Луганской и Донецкой областей, так и продвижения вглубь Харьковской области.

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Ситуация на фронте: последние новости

Интенсивные бои продолжаются в Харьковской области, где оккупанты готовятся возобновить наступление в районе Изюма. По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг на отдельных участках пытался провести разведку боем, но безуспешно. Россиянам пришлось отступить после "встречи" с ВСУ.

Также захватчики готовятся к наступлению в направлении Славянска – пытались наступать возле села Довгенькое, но натолкнулись на силы ВСУ.

Украинские защитники в одном из районов выполнения задач уничтожили десяток оккупантов из 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск России – так называемых псковских десантников.

По состоянию на 23 мая в Украине уже ликвидировано 29 200 кафиров и тысячи единиц вражеской техники. За сутки "двухсотыми" стали 150 военных России.

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