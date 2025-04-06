Летчик-инструктор сказал, какие самолеты Россия уже не сможет строить

Из-за того, что Россия находится под санкциями, у нее возникли проблемы с изготовлением самолетов. Россияне не могут должным образом производить двигатели, которые должны быть на самолетах 5 – 6 поколения, поскольку должна быть предусмотрена определенная технология.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что у россиян также есть проблемы с наличием элементной базы – авионики.

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Какие модели самолетов будет развивать враг?

Свитан отметил, что стратегическую авиацию Россия уже производить не сможет (Ту-95, Ту-2, Ту-160), но она может выпускать самолеты типа Су. Это, по его словам, лучший самолет, который остался после СССР.

"Основная база у россиян – Су-27М, на которой были построены Су-30, Су-34, Су-35, Су-57, Су-75. Вот эти модели самолетов россияне будут развивать, у них есть возможность их строить, более 10 единиц ежегодно они "ставят на крыло", – озвучил Свитан.

2 основные проблемы россиян по изготовлению авиатехники

Проблемные вопросы у противника – это наличие авионики и возможность вывести самолет на уровень 5 – 6 поколения. У россиян нет композитных материалов. В определенный период Россия пыталась закупить их в Японии для изготовления самолетов в режиме радионевидимости.

Когда японцы поняли для чего им это, то разорвали договор. Россиянам негде взять композитные материалы, поэтому любой российский самолет светится, как новогодняя елка,

– заметил летчик-инструктор.

Сегодня Россия не способна изготовить ту авионику, которая бы соответствовала новым образцам техники, что есть в США, Европе, Китае, Южной Корее. Военный эксперт уверен, что Россия будет постоянно отставать и это будет объясняться даже не столько введением против нее санкций, как отсутствием технологий производства элементной базы, которая дает технологическое преимущество в авиастроении.

Россия уже никогда не догонит мир, который ушел на 2 – 3 шага вперед,

– считает Свитан.

Принимая во внимание реалии теперешних боев, авиационная компонента переходит в беспилотную, а это, как подытожил военный эксперт, предусматривает необходимость выполнять еще больше технологических задач, которые не под силу российскому ВПК. Он также отметил, что сейчас для России не так страшны американские санкции, как американский президент Трамп в образе неуправляемого взбалмошного руководителя.