Россия испытывает способность Запада доказать, что его слово имеет силу, – офис Президента

В Офисе Президента считают, что аргументы главы государства в общении с партнерами были правильными. Украинская сторона подчеркивала, что закончить войну на Донбассе означает ликвидировать основной источник эскалации для Европы.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, информирует 24 канал. Он подчеркнул, что Россия полностью разрушила минский формат и соответствующий комплекс договоренностей.

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Было недостаточное давление партнеров на российскую сторону, – ОП

Почему это стало возможным? Очевидно, из-за недостаточного давления партнеров именно на российскую сторону для того, чтобы Россия выполняла свою часть обязательств. Поэтому теперь вопрос в том, чтобы увидеть достаточно мощную солидарную реакцию партнеров,

– подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП считает, что на демонстративные эскалационные шаги России должна быть принципиальная политическая и экономическая реакция Запада. Российская сторона как будто испытывает способность Запада доказать, что его слово имеет силу. Москва же несет ответственность за разрушение социальной и энергетической инфраструктуры, за обстрелы.

Подоляк подчеркнул, что необходимы жесткие санкции:

против российских системообразующих банков,

отраслевые санкции,

ограничение движения капитала.

При этом в офисе Президента говорят, что нужно сохранять направления для диалога. Его формат тоже необходимо установить, чтобы он был результативным.

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