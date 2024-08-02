У российских госкомпаний проблемы с выплатой зарплат за рубежом из-за санкций

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, все союзники ввели против нее серьезные санкции. Из-за этих ограничений у государственных компаний начались проблемы.

Российские СМИ пишут, что у госкомпаний из-за санкций начались проблемы с выплатой зарплат за рубежом. Говорится о санкциях против отечественной банковской системы.

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Проблему решали с помощью наличных денег

По словам источников, на которые ссылаются СМИ России, сложности коснулись диппредставительств, торговых представительств, представительств российских госорганов при международных организациях, а также иностранных филиалов и офисов государственных корпораций.

Провести платежи через банковские карты возможности не было, поэтому проблему приходилось решать с помощью чемоданов наличной валюты.

Наличные в валюте используется не только для зарплат, но и для покрытия текущих расходов.

На самом деле санкции влияют также и на отрасли промышленности России. В частности, импортозамещение, вероятно, работает не совсем так, как надеялись россияне, ведь участились случаи, когда самолеты падают на территории агрессора из-за "технических неисправностей".