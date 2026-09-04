Россия кардинально изменила тактику: обозреватель разъяснил, почему Украина может отражать атаки

Российские оккупанты изменили подход к нанесению авиаударов по Украине, активно применяя новые тактические решения и скоростные беспилотники. Это серьезный вызов для обороны воздушного пространства нашего государства.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал "24 Каналу", как именно враг пытается истощить украинскую противовоздушную оборону. По его мнению, устранение этой угрозы требует комплексных решений и быстрого наращивания новых средств перехвата.

Как Россия совершает атаку и почему она опасна

Российские оккупанты изменили подход к воздушным ударам, сочетая масштабные обстрелы с постоянным точечным давлением. Враг пытается максимально использовать окно возможностей, пока Украина разрабатывает массовые меры противодействия реактивным беспилотникам.

Очевидно, их методика действий заключается в том, что они накапливают ресурсы и осуществляют масштабные атаки раз в определенное время. Параллельно россияне пытаются действовать по принципу изнурения, применяя новую тактику: атаки реактивными дронами небольшими группами в течение суток с небольшими перерывами,

– отметил Дэвид Шарп.

По словам обозревателя, у противника имеется широкий спектр вооружений, в частности крылатые и баллистические ракеты, а также обычные беспилотники, которые до сих пор отвлекают значительные ресурсы ПВО. Впрочем, именно реактивные дроны сейчас стали для противника временным козырем.

Важно! Россия массово переходит на использование турбореактивных моделей беспилотников, наращивая производство скоростных средств нападения. В Офисе президента признали, что украинские дроны-перехватчики пока не способны эффективно останавливать такие стремительные цели.

Почему Украина может выбить козырь у врага

Давид Шарп подчеркнул, что выйти на высокий уровень перехвата реактивных БПЛА с помощью собственных дронов-перехватчиков – это сложная задача. Для этого сами аппараты должны быть технически совершенными и скоростными.

Военный обозреватель из Израиля об угрозе новых дронов России: видео

Дроны-перехватчики должны обладать высокой скоростью и передовыми системами управления и наведения. А это превращает создание такого дрона в непростую задачу. Чем сложнее аппарат, тем труднее его массово производить,

– пояснил военный аналитик.

Эксперт добавил, что в идеальных условиях против подобных целей эффективно работают зенитно-ракетные комплексы короткого и среднего радиуса действия с большим боекомплектом, а также истребительная авиация. Однако в условиях нехватки ЗРК Украине остается рассчитывать на быстрое развертывание и массовое производство специализированных перехватчиков.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что россияне активно наращивают использование реактивных дронов для психологического давления и изнурения ПВО. В то же время украинские производители уже завершают испытания нескольких типов новых перехватчиков, призванных защитить украинские города.