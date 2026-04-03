Россия переходит на дневные атаки: военный эксперт объяснил, есть ли в этом еще большая опасность

Россия перешла от ночных атак дронами к дневным, потому что новые "Шахеды" труднее сбивать именно днем. Кроме того, дневные атаки заставляют предприятия останавливать производство, что бьет по экономике даже без физических разрушений.

Военный эксперт Павел Нарожный объяснил 24 Каналу, что к ночным тревогам украинцы уже привыкли, поэтому дневные давят на психику сильнее.

Смотрите также: Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами: где раздавались взрывы и какие последствия

Почему новые "Шахеды" опаснее днем?

Старые образцы "Шахедов" летали по заранее запрограммированному маршруту – на инерционной навигации и GPS. Ночью их сбивали реже, потому что мобильным огневым группам со стрелковым оружием сложнее действовать в темноте.

Сейчас ситуация изменилась. Дроны-перехватчики не требуют визуального контакта – они видят тепловой след "Шахеда". Поэтому лететь ночью уже опаснее. К тому же новые образцы перешли на mesh-сеть, и каждый дрон является ретранслятором, а сам аппарат управляется оператором в реальном времени,

– объяснил Нарожный.

Благодаря этому оператор видит видеосигнал и может наводить "Шахед" на движущуюся цель – например, поезд на рельсах. Это не FPV-дрон, но управляемость достаточная для поражения медленных движущихся объектов.

Раньше глушение GPS сбивало дроны с запланированного маршрута, теперь они работают независимо от GPS-сигнала, и средства РЭБ на них практически не действуют.

"Днем работает огромное количество предприятий – и во время тревоги, особенно на индустриальных объектах со станками и оборудованием, производство останавливается для безопасности людей и техники. Это огромный удар по экономике, потому что тревога может длиться несколько часов", – сказал Нарожный.

К тому же дневные атаки ломают привычный распорядок людей, к которому они привыкли, что давит на психику.

Обратите внимание! Киевский картонно-бумажный комбинат 3 апреля пострадал от российской атаки "Шахедами". Из-за этого предприятие вынужденно прекратило работу, что может повлиять на поставки известной марки туалетной бумаги.

Что еще известно о последствиях вражеских атак по Украине?