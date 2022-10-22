Зима – последнее оружие Кремля для разгрома Украины – The Times

Враг, не имея значительных побед на поле боя, изменил тактику в сторону террора украинского народа. Его цель – уничтожить энергетические объекты Украины, чтобы украинцы мерзли в своих домах.

Как говорится в статье The Times, более 40% энергетических объектов Украины были выведены из строя за 10 дней атак беспилотниками и ракетных ударов по электростанциям и другим объектам коммунальной инфраструктуры.

Важно Самая большая инфраструктурная атака в истории: кто готовил удары России по украинской энергетике

Именно это часть новой военной кампании России по уничтожению энергосети страны с приближением зимы. Более 1100 украинских городов и сел остались без света и воды после атак, от Сум на севере до Львова на западе и Запорожье на юге. Следовательно, зима – это последнее оружие Кремля для разгрома Украины.

Зачем Путину массированы атаки и сколько они будут продолжаться

Следует заметить, что, хотя обстрелы и несут за собой много разрушений и смертей, они никак не влияют на ситуацию на фронте.

Эксперт Александр Хмелевский предположил, что Путин рассчитывает, что из-за разрушения инфраструктуры, жилых домов, убийства мирных граждан, отключения электроэнергии и отопления в зимний период украинцы будут требовать от своей власти заключить мирное соглашение с Россией на любых условиях.

Он считает, что удары будут продолжаться. Ракеты и беспилотники в России пока не заканчиваются, а Иран уже анонсировал поставку России баллистических ракет. Поэтому очень важно обеспечение Украины системами ПВО. Без них нас ждут большие разрушения и многие жертвы.

В Украине начались плановые отключения света

Правительство в Киеве 20 октября призвало гражданское население резко ограничить потребление электроэнергии, чтобы помочь сотням тысяч оставшихся без света и воды украинцев.

В частности, мэр Киева Виталий Кличко попросил киевлян не включать электроприборы с 7:00 до 23:00, а предприятия ограничить использование световых вывесок.

Государственная энергокомпания "Укрэнерго" обратилась к украинцам с просьбой позаботиться о достаточном количестве воды, а также "теплых носках, одеялах и объятиях для родных и друзей".

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