У России новая тактика воздушных ударов: что нужно Украине, чтобы эффективнее противодействовать

В ночь на 4 июля 2025 года в очередной раз состоялась массированная комбинированная атака России. Многие регионы Украины получили поражения, однако больше всего пострадал, к сожалению, Киев. Это свидетельствует об определенных изменениях в тактике врага.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что цель России – увеличение количества средств поражения на один сектор. В последнее время оккупанты именно это и делают, атакуя то западную часть Украины, или Киевскую область или Кременчуг. Говорится именно об одном секторе, куда враг направляет немало различных видов поражения.

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Новая цель России

Анатолий Храпчинский отметил, что основная цель России – это создать ковровую бомбардировку, используя средства поражения дальнего действия.

Оккупанты накапливают ударные беспилотники типа "Шахед", "Гербера" и "Пародия". Кроме этого враг применяет и другие виды воздушных целый, в частности баллистические ракеты корейского производства, "Искандеры" или крылатые ракеты.

Это нагружает украинскую противовоздушную оборону. По мнению заместителя директора компании по производству РЭБ, необходимо увеличивать количество средств обнаружения, говорится о пассивной и классической радиолокации. Важно, что недавно Нидерланды пообещали предоставить Украине примерно 100 таких систем.

Большое количество средств поражения в воздушном пространстве не позволяет тому количеству систем детекции четко отслеживать все цели. Поэтому их количество необходимо увеличивать. Надо также отдать дань уважения Воздушным силам, которые максимум выжимают из того, что у них есть,

– сказал он.

Также для лучшего противодействия важно, чтобы украинские защитники имели больше систем перехвата вражеских объектов. Важно, чтобы в каждой части Украины были различные типы противовоздушных систем.

Однако оккупанты постоянно меняют тактику ударов по территории Украины, учитывая методы противодействия наших Сил обороны.

Если мы усилим (украинскую территорию – 24 Канал) различными типами перехвата и качественной системой радиолокации, то это сделает логику использования "Шахедов" неэффективной. Это главная задача, которая сейчас стоит перед нами,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Разведка ВСУ предупреждает, что Россия готовит новую волну массированных атак на украинские города с применением ударных дронов типа "Шахед". По словам командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди, оккупанты могут привлечь более тысячи беспилотников за сутки. Только ночью 4 июля враг атаковал Украину 330 "Шахедами", что стало рекордным количеством в пределах одной операции.