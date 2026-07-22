Больше никаких территорий: Путин ужесточил условия для мира в Украине, – Bloomberg

Вопрос о прекращении войны вновь упирается в территориальные требования и условия Кремля. Новые сигналы из Москвы лишь усиливают сомнения относительно скорого мира.

Как сообщает Bloomberg, в Кремле все более жестко формулируют свои условия по прекращению войны. Источники агентства, близкие к российским властям, утверждают, что Москва параллельно готовится к затяжному противостоянию и не отказывается от планов оказания давления на фронте.

Почему Россия больше не согласна возвращать часть оккупированных территорий?

По данным собеседников издания, Россия больше не готова возвращать Украине часть оккупированных территорий в рамках какого-либо мирного соглашения.

Путин якобы отказался от территориальных уступок, поскольку США якобы "предали" договоренности, достигнутые во время его саммита с Трампом на Аляске. В то же время в Вашингтоне отрицают, что на той встрече было достигнуто какое-либо соглашение о прекращении войны.

Несмотря на это, представители Кремля продолжают продвигать собственную версию так называемого соглашения "в духе Анкориджа". По их словам, она якобы предусматривала давление на Украину с требованием отдать территории на востоке Донецкой области в обмен на возвращение Россией оккупированных районов севера Сумской и северо-востока Харьковской областей.

Два человека, близкие к Кремлю, также заявили, что Москва готова вернуться к переговорам только после того, как Путин достигнет своей цели – захвата всей Донецкой области.

Один из собеседников добавил, что Минобороны России заверило президента в способности установить полный контроль над регионом до конца года.

Впрочем, многие представители российских вооруженных сил считают этот график нереалистичным и убеждены, что контроль над Донецкой областью удастся установить только в 2027 году.

Отметим, что позиция Кремля стала более жесткой на фоне усиления украинских атак вглубь территории России, в частности по Москве. Эти атаки повредили нефтеперерабатывающие заводы и вызвали дефицит топлива. Дополнительным фактором стала поддержка Трампом нового законопроекта о санкциях, инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом. Документ предусматривает введение пошлин до 100% в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа.

Как мы писали ранее, Владимир Зеленский заявлял, что прекращение огня между Украиной и Россией возможно, но Россия не демонстрирует готовности к такому шагу.

По данным Financial Times, Москва не планирует вести содержательные переговоры о завершении войны как минимум до февраля 2027 года.