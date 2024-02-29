Враг продолжает экономить бронетехнику на левом берегу при штурмах, идет пешком, – Гуменюк

Российские военные не оставляют попыток осуществлять давление на наши позиции на левом берегу Херсонщины. В то же время в их действиях наблюдаются определенные изменения. В частности, отсутствие бронетехники.

Подробнее об этом рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Она отметила, что на левом берегу предсказуемая ситуация.

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Враг идет на штурмы пешком

По словам Натальи Гуменюк, наши военные продолжают удерживать плацдарм, выполнять боевую работу по расширению и закреплению на позициях, которые мы имеем. Зато враг упорно пытается выполнить задание под выборы президента России: давить на наши позиции, штурмовать. В то же время, подчеркивает она, все потуги врага безрезультатны.

Они продолжают экономить бронетехнику, образно говоря, у них есть командирское эмбарго, запрет использовать бронетехнику в штурмовых действиях,

– подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что за минувшие сутки были четыре попытки в пешем порядке добраться до наших позиций. Оккупанты пытались с помощью стрелковых боев выбить наших военных.

Враг боится атаковать управляемыми авиабомбами

Кроме того, в определенной степени российские захватчики ограничены в использовании управляемых авиабомб.

Уроки, которые усваивает вражеская авиация на Востоке, передаются и на Юг. И там мы видим отсутствие использования авиации в том объеме, в котором враг ранее себе позволял. В том числе с бомбардировкой позиций в Крынках,

– уточнила пресс-секретарь.

Только в первой половине суток 29 февраля российские войска потеряли три самолета Су-34. Утром стало известно об уничтожении одного, а через несколько часов – еще двух. Если говорить о статистике последних 12 дней, то статистика потерь оккупантов среди авиации пополнилась 13 российскими самолетами.

Российские захватчики имеют страх использовать свою тактическую авиацию, учитывая обильный самолетопад на Востоке. Параллельно враг меняет свой подход. Гуменюк уточнила, что сейчас оккупанты переключаются на стратегическую авиацию. Ее Россия поднимает над акваторией Черного моря, пытаясь запускать ракеты Х-22.