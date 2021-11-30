Россия – это острая угроза, – глава MI6 о заявлениях Путина

Россия представляет угрозу для Украины. Президент государства-агрессора Владимир Путин ясно дал понять, что он не признает право нашего государства быть независимым.

Такое мнение высказал глава разведывательной службы Министерства иностранных дел Великобритании (MI6) Ричард Мур. По его словам, надо внимательно следить за ситуацией.

Кстати Говорили еще в начале года, – Путин о полномасштабном вторжении в Украину

Россию предупреждают о последствиях

Мур отметил, что порой вокруг Украины возникают определенные кризисы. Он добавил, что разведывательная служба обеспокоена из-за наращивания войск и вероятных намерений Путина.

Поэтому нужно очень внимательно следить за ситуацией и очень осторожно сигнализировать россиянам о том, какую цену им придется заплатить, если они вмешаются, как это произошло в 2014 году,

– подчеркнул разведчик.

Правда, глава MI6 добавил: Здесь нет "враждебной повестки дня". Никто не пытается окружить Россию или помешать ее законным интересам.

Что заявлял Путин