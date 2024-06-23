Россия атаковала дома и детцентр в Харькове: количество раненых возросло, среди них – подростки

Российская армия днем 23 июня нанесла удары по Харькову КАБами. В результате этого в городе есть пострадавшие и погибшие.

На местах работают все необходимые экстренные службы. Количество травмированных или погибших может увеличиться, ведь на месте взрыва в Харькове продолжаются поисково-спасательные работы.

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Сколько людей пострадало и погибло после атаки Харькова

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что по состоянию на 16:25 в результате вражеского авиационного удара по гражданским объектам Шевченковского и Холодногорского районах Харькова травмированы 10 человек.

1 человек погиб. Среди пострадавших двое подростков 15 и 16 лет,

– сказал глава ОВА.

По данным Синегубова, двое пострадавших в Харькове в тяжелом состоянии. Один человек получил травмы средней степени.

До этого городской голова Харькова Игорь Терехов сообщал, что попадания были зафиксированы по частному сектору и детскому центру.

Что известно о взрывах в Харькове