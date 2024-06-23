Россия атаковала дома и детцентр в Харькове: количество раненых возросло, среди них – подростки
Источник:Олег Синегубов
Российская армия днем 23 июня нанесла удары по Харькову КАБами. В результате этого в городе есть пострадавшие и погибшие.
На местах работают все необходимые экстренные службы. Количество травмированных или погибших может увеличиться, ведь на месте взрыва в Харькове продолжаются поисково-спасательные работы.
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Сколько людей пострадало и погибло после атаки Харькова
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что по состоянию на 16:25 в результате вражеского авиационного удара по гражданским объектам Шевченковского и Холодногорского районах Харькова травмированы 10 человек.
1 человек погиб. Среди пострадавших двое подростков 15 и 16 лет,
– сказал глава ОВА.
По данным Синегубова, двое пострадавших в Харькове в тяжелом состоянии. Один человек получил травмы средней степени.
До этого городской голова Харькова Игорь Терехов сообщал, что попадания были зафиксированы по частному сектору и детскому центру.
Что известно о взрывах в Харькове
- Корреспонденты 24 Канала в 15:02 сообщили, что в Харькове прозвучала серия взрывов. Впоследствии стало известно, что российская армия обстреляла город управляемыми авиационными бомбами.
- Городской глава Харькова Игорь Терехов рассказывал, что один из ударов был по частному сектору Харькова. В городе фиксировали перебои со светом, а в некоторых районах также были проблемы и с водоснабжением.
- Кроме того, в городе также было остановлено движение метро. Стало известно, что враг попал в гражданскую инфраструктуру Харькова.