Россия после нападения на Украину существовать не должна, – Форум свободных народов пост-России

С 25 по 28 апреля проходил шестой Форум свободных народов пост-России в нескольких городах США, в ходе которого лидеры региональных движений и представители коренных народов России рассматривали глобальные вопросы и стратегии освобождения порабощенных народов РФ. При этом некоторые спикеры Форума не согласны с необходимостью моделирования политической структуры современной страны-террористки.

Все потому, что Российская Федерация в принципе "существовать не должна и не будет", она должна исчезнуть с политической карты мира. Об этом, в частности, рассказал российский юрист, политический беженец в США Павел Ивлев.

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Нападение на Украину развеяло любые сомнения

Такое убеждение он объяснил и войной России против Украины, в ходе которой страна-оккупантка не раз меняла обоснование кровожадного вторжения в чужое государство.

Страна, которая напала на своего соседа и настаивает на том, что они будут правы и будут идти до конца, она на самом деле не имеет права на существование. Если мы раньше могли дискутировать о том, нужна ли нам Российская Федерация или не нужна, то через год войны против Украины – нет. Все, не нужна никому, потому что это опасность для окружающих, для соседей прежде всего,

– подчеркнул Павел Ивлев.

Следовательно, по его мнению, моделирование будущей политической системы или написание конституции будущей России постпутинских времен бессодержательно. "Зачем это все делать, если это понятно, как бы мы все согласились, что такая страна существовать не должна в этой территории, в этой форме?", – сказал юрист.

Народам России нужна не новая конституция, а переходный период

Павел Ивлев призвал отойти от моделирования политической структуры современной России, а начать моделировать переходный период для ее порабощенных народов. Он необходим для того, чтобы новые государства, когда-то объединенные в одно, не воевали и не делили границы.

Если мы хотим, чтобы у нас "развод" был мирным, у нас должен быть этот переходный период, иначе мы будем воевать, делить границы и еще что-то. Поэтому есть необходимость моделирования этого самого разводного процесса или мирного вместе сосуществования дальше разных все-таки государств. Потому что страна никуда не денется, все равно территория останется, а вот такого государства, как сейчас, не должно быть,

– сказал он.

Следовательно, чтобы небольшие государства, население которых может быть и меньше миллиона, могли мирно сосуществовать и содержать самих себя, они должны подумать о том, как будут жить в составе каких-либо больших этносов или объединившись между собой. В частности, Павел Ивлев обратил внимание на опыт Кавказа, где проживает много разных народов, а также опыт США.