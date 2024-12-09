Россия потеряла военные базы в Сирии: аналитики ISW предположили, какими будут последствия

Потеря российских баз в Сирии будет иметь серьезные последствия для России. В частности, это может серьезно подорвать способность Кремля осуществлять операции в Африке и поставит под сомнение влияние Москвы на африканские авторитарные режимы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Почему потеря баз в Сирии серьезная проблема для России

Аналитики Института изучения войны отметили, что Россия использовала свою военно-морскую базу в Тартусе для демонстрации силы в Средиземном море. В частности, это позволяло Кремлю угрожать южному флангу НАТО и связывать свои черноморские активы со Средиземным морем.

Потеря баз в Тартусе, вероятно, серьезно повлияет на логистическую поддержку, ее усилия по пополнению запасов и ротацию для операций России в Африке. Особенно будут ослаблены операции России и проектирование силы в Ливии и странах Африки к югу от Сахары.

В ISW добавляют, что Россия могла бы попытаться компенсировать потери. Так, Кремль мог бы усилить свое присутствие в Ливии или Судане, однако отсутствие официальных соглашений с этими странами и слабая инфраструктура затрудняют такие планы.

Крах режима Асада и неспособность Москвы его сохранить нанесет значительный ущерб глобальному имиджу России как надежного союзника, а также поставит под вопрос ее влияние на африканские авторитарные режимы, которые Россия стремится поддерживать, и ее более широкую геополитическую цель – позиционировать себя как глобальную сверхдержаву,

– подчеркнули аналитики.

Ранее в ГУР МО подтвердили, что россияне выводят корабли с базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами из Хмеймима. Так, 8 декабря 2024 года из Тартуса в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота России и грузовое судно "Инженер Трубин" Северного флота России.