Россия и Китай рискуют оказаться под ударом "Талибана"

Всего недели хватило Талибану для полного захвата власти в Афганистане. Талибы вошли в Кабул и диктуют свои правила, президент Афганистана Ашраф Гани в бегах, а сотрудники американского посольства и те афганцы, которые им помогали – всеми силами пытаются покинуть страну.

15 августа все мировые СМИ захлестнули кадры из аэропорта в Кабуле. Взлетно-посадочная полоса заполнена тысячами афганцев, коммерческие рейсы отменяются из-за того, что их просто переполняли желающие эвакуироваться, люди цепляются за шасси самолетов в надежде сбежать из этого ада.

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Однако кадр, который врежется в память абсолютно всем – это фото, где американский военный самолет вывозит на своем борту 640 афганцев, хотя сам самолет на такое количество людей не рассчитан. Похоже, афганцы готовы были умирать в небе, лишь бы не оставаться в стране, которой отныне правит Талибан.

"Талибан" делает шаги, которых никто не ожидал

И если смотреть на ситуацию, так сказать, фасадно, то "Талибан" действительно делает шаги, которых от них никто не ожидал. Еще 15 августа талибы захватившие Президентский дворец в Кабуле отказывались формировать переходное правительство и заявляли о готовности объявить из того самого дворца о создании Исламского Эмирата Афганистан. А это значит, что страна не просто меняет свой флаг, но также все правила и каноны жизни.

На фоне таких заявлений все больше женщин в Афганистане заявляли, что боятся расправы. Ведь женщины при талибах теряют права на образование, работу и повседневные свободы, как например выход из дома без сопровождения мужчины. Одна из видных политических деятелей и единственная женщина-мер в Афганистане Зарифа Гафари выступила с заявлением, что всё что ей остается сделать – это ждать пока талибы придут её убивать.

Однако уже 17 августа, то есть на второй день существования Исламского Эмирата Афганистан, "Талибан" резко изменил свою риторику. И многие в этот момент обомлели. Ведь "Талибан", которого боялись все женщины в стране, вдруг заявил, что место женщины – в правительстве. И талибы будут рады делить власть с женщинами, если это не будет нарушать исламское право. Об этом заявил спикер талибов на одном из афганских телеканалов.



"Талибан" резко изменил свою риторику / Фото AP

Талибы пошли на хитрость и объявили о всеобщей амнистии

Хотя и это заявление из уст талиба шокирует, но это еще не всё. Ранее, когда талибы вошли в столицу страны Кабул, они тут же разогнали всех кто оставался в правительственных кабинетах. Хотя на тот момент таких было не так уж и много – большинство, во главе с президентом Ашрафом Гани сбежали сами. Сейчас талибы оказались в ситуации, когда все государственные институции оказались парализованы. Ведь сотрудники тех же министерств власть потеряли, а "Талибан" новых кадров на их места представить не в состоянии.

Поэтому талибы пошли на хитрость и объявили о всеобщей амнистии для бывших афганских чиновников. Таким образом талибы пытаются оживить работу государственных учреждений. Пока большой очереди из тех чиновников, кто хотел бы вернуться в страну не наблюдается. Поэтому талибам, похоже, придется всё же строить свою политическую систему.

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"Талибан" разразился еще рядом указов, в которых заявил, что над всем отныне в стране Шариатский суд. А это значит, что кровная месть – под запретом, за производство, продажу и посредничество в продаже наркотиков – смертная казнь, бизнес же может работать спокойно, а все проценты по кредитам афганцам прощаются.

Кроме того, "Талибан" готов приглашать к себе иностранных инженеров и врачей для развития страны. Да и вообще "Талибан", якобы готов в корне изменить страну к лучшему. Единственное – у них пока нет на это опыта.

Талибы выполнили свою часть сделки

Однако зачем такое лицемерие? Или же талибы действительно уже не те боевики, которыми были в 1990-х годах? И здесь стоит обратить особое внимание на то, как именно талибы взяли власть в Кабуле.

15 августа, когда большая часть страны уже была под контролем "Талибана" и оставалось лишь взять силой Кабул, командование талибов отдало приказ остановиться на подступах к столице, обесточить город и ждать. Когда же город оказался в осаде – талибы потребовали мирной передачи власти. И это важный момент.



Аэропорт в Кабуле не подвергался нападениям / Фото AP

Ведь в сделке с США, американцы обещали вывести войска, а "Талибан" – не штурмовать Кабул и захватывать власть силой. Формально, талибы выполнили свою часть сделки. И мировому сообществу нечего предъявить "Талибану". Кроме того, "Талибан" не мешал американцам проводить эвакуацию из страны. Аэропорт Кабула не подвергался нападениям, что уже подтвердили и в Пентагоне.

Мир начинает присматриваться к "Талибану"

И вот после ряда заявлений со стороны талибов, мир начинает понемногу присматриваться к ним и уже не делать таких угрожающих заявлений, как это было раньше. Накануне министр иностранных дел Великобритании заявил, что британцы готовы вести диалог с талибами, но с одним условием. Ранее в Госдепе США заявляли, что готовы идти на диалог с талибами, если те будут уважать права человека и не сеять хаос и насилие. Более того, даже обещали помочь стране развиваться.

Именно этого и добивается "Талибан" – признания боевиков новой политической силой и новой властью Афганистана. "Талибан" не хочет тотальной изоляции от внешнего мира, он хочет, чтобы с ним говорили. И все эти заявления и действия именно на это и направлены.

В ООН уже предупреждают – не стоит верить талибам на слово – ведь говорят они одно, а делать могут совсем другое. В Кабуле происходит следующее – журналист ВВС Малик Мудассир, который находится в афганской столице, рассказал, что паника сменилась на спокойствие и некую настороженность.

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И здесь возникает главный вопрос "Как талибам удалось так быстро захватить власть в стране, еще и практически без жертв?" Для многих это стало сюрпризом, но "Талибан" оказался вовсе не врагом для жителей отдаленных от Кабула провинций. Даже северные регионы страны, которые в 2001 году яростнее всех сражались против талибов, открывали перед ними ворота городов.

Пока правительство в Кабуле занималось вопросами гражданского общества, а на деле занималось только собой и тем, как украсть побольше американских денег, талибы занимались реальной политикой: они объединяли группы недовольных властью в далеких провинциях, они вели диалог с простым народом обещая им хорошее будущее, вели переговоры со старейшинами и вождями племенных кланов.

Правительственные войска капитулировали перед талибами

Не удивительно, что власть в Кабуле, во главе с Ашрафом Гани, была в постоянном конфликте с многими местными элитами в провинциях. Кроме того, для многих стало сюрпризом, как 300-тысячная армия Афганистана с передовым американским оружием не смогла остановить наступление 75 тысяч талибов? Президент США Джо Байден фактически назвал это трусостью правительственных войск. И повторил – США правильно делают, что уходят из этой страны.

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Оказалось, что проблема не в силе духа или решимости – это была банальная сделка афганского правительства с "Талибаном". Издание The Washington Post написало, что с начала 2020 года официальное правительство и талибы заключали сделки, которые в Кабуле называли "договоренностями о прекращении огня". На самом деле речь шла о передаче талибам вооружения в обмен на деньги. Такие договоренности часто вели к тому, что правительственные войска просто капитулировали перед талибами.

Сразу, как только Трамп подписал с талибами сделку в феврале 2020 года, многие в правительстве посчитали, что возвращение "Талибана" неизбежно, а потому самое время продаться и обеспечить себе место на стороне победителей.

Кроме того, еще большой вопрос – а была ли такой сильной афганская армия, как об этом думали в США? Ведь афганское правительство практиковало создание батальонов-призраков, чтобы получить на них американские деньги и тут же разворовать. Так стоит ли удивляться – почему Афганистан так быстро пал?

Москва и Пекин оказались под будущим ударом

Тем не менее, отголоски Афганистана слышны во всех уголках планеты и сейчас всех гложет главный вопрос "Что дальше? Кто станет следующей жертвой?" Сейчас в США обрушилась огромная критика на президента Джо Байдена. Мол, провал в Афганистане – это национальный позор для Штатов и нести за это ответственность должен лично Байден. За выводом войск может стоять хорошо продуманный план.

Россия и Китай сейчас фасадно демонстрируют спокойствие и даже заявляют, что их отношения с талибами более чем дружественные. Кроме того, наверное, единственные посольства, которые не планируют эвакуацию из Кабула – это российское и китайское. В китайском МИД заявили, что они готовы в тесной координации с США и Россией добиваться стабильности в Афганистане.



В США обрушилась критика на Джо Байдена / Фото AP

Однако все заявления о спокойствии со стороны Москвы и Пекина веют фальшью. Ведь именно они сегодня оказались под будущим ударом талибов. Афганистан граничит с Узбекистаном и Таджикистаном, где проживает преимущественно мусульманское население, которое давно высказывает недовольство своим нынешним положением и правительством. В приграничных с Афганистаном районах в этих странах уже вводят повышенные меры безопасности.

И опасаться узбекам и таджикам есть чего, ведь если "Талибану" удасться достичь успехов в Афганистане, то их единоверцы в соседних странах с радостью встретят наступление боевиков. И России придется как-то реагировать, ведь Таджикистан – член ОДКБ. Поэтому заявления Москвы о том, что у них всё хорошо в отношениях с талибами следует читать так: "нам пока удается откупиться от талибов, но когда они передумают – мы не знаем".

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Та же история и с Китаем. Талибам не составит никакого труда выйти к Синьцзян-уйгурскому автономному округу Китая, где проживает до 30 миллионов мусульман, который Пекин сильно ущемляет в правах. Поэтому стоит констатировать – любое сотрудничество между Китаем и Талибаном будет определяться подходом "Талибана" к провинции Синьцзян и их единоверцам мусульманам. И Китаю тоже придется платить откупные, чтобы талибы не устроили пожар в Синьцзяне.

По сути, "Талибан" сегодня берет в заложники и Китай и Россию, ведь в отношении обоих есть рычаги влияния. Что же касается Запада, то талибы будут прежде всего ориентироваться на поддерживающие их Катар и Саудовскую Аравию и те месседжи, которые будут исходить оттуда.

Поэтому можно смело заявить – в стратегическом плане США ничуть не проиграли. Наоборот, американцы создали головную боль своим главным врагам – России и Китаю.