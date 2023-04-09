В настоящее время российские захватчики имеют существенное преимущество в артиллерии. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, информирует 24 Канал.
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Россия компенсирует потери ударами артиллерии
По словам Череватого, в какой-то степени заявления аналитиков могут соответствовать действительности в том смысле, что действительно оккупанты имеют существенное преимущество в артиллерии на тех направлениях, где они концентрируют свой удар. Это, как правило, советские образцы.
Череватый отметил, что захватчики все еще имеют достаточно боезапаса, чтобы поражать наши позиции.
И поэтому любой аналитик скажет, что ты должен искать пути, если не хочешь прекращать динамику постоянно беспокоить врага, то надо хотя бы артиллерийским огнем накрывать,
– подчеркнул представитель.
Он добавил, что до этого оккупанты использовали пехотные группы и пытались с ними найти слабые места в украинской обороне и прорвать ее. Однако, например, в Бахмуте захватчики уже 9 месяцев не могут это сделать.
Актуальные потери россиян на фронте
С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили уже 178 150 оккупантов. Потери в технике:
- танков – 3 636 единиц,
- боевых бронированных машин – 7 024 единицы,
- артиллерийских систем – 2 740 единиц,
- РСЗО – 533 единиц,
- средств ПВО – 282 единицы,
- самолетов – 307 единиц,
- вертолетов – 292 единицы,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 312 единиц,
- крылатых ракет – 911 единиц,
- кораблей – 18 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 602 единицы,
- специальной техники – 309 единиц.