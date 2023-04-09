В настоящее время российские захватчики имеют существенное преимущество в артиллерии. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, информирует 24 Канал.

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По словам Череватого, в какой-то степени заявления аналитиков могут соответствовать действительности в том смысле, что действительно оккупанты имеют существенное преимущество в артиллерии на тех направлениях, где они концентрируют свой удар. Это, как правило, советские образцы.

Череватый отметил, что захватчики все еще имеют достаточно боезапаса, чтобы поражать наши позиции.

И поэтому любой аналитик скажет, что ты должен искать пути, если не хочешь прекращать динамику постоянно беспокоить врага, то надо хотя бы артиллерийским огнем накрывать,

– подчеркнул представитель.

Он добавил, что до этого оккупанты использовали пехотные группы и пытались с ними найти слабые места в украинской обороне и прорвать ее. Однако, например, в Бахмуте захватчики уже 9 месяцев не могут это сделать.

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