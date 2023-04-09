Наразі російські загарбники мають суттєву перевагу в артилерії. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує 24 Канал.

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Росія компенсує втрати ударами артилерії

За словами Череватого, якоюсь мірою заяви аналітиків можуть відповідати дійсності в тому сенсі, що справді окупанти мають суттєву перевагу в артилерії на тих напрямках, де вони концентрують свій удар. Це, як правило, радянські зразки.

Череватий зазначив, що загарбники все ще мають достатньо боєзапасу, щоб вражати наші позиції.

І відтак будь-який аналітик скаже, що ти маєш шукати шляхи, якщо не хочеш припиняти динаміку постійно турбувати ворога, то треба хоча б артилерійським вогнем накривати,

– наголосив речник.

Він додав, що до цього окупанти використовували піхотні групи і намагалися з ними знайти слабкі місця в українській обороні та прорвати її. Однак, наприклад, у Бахмуті, загарбники вже 9 місяців не можуть цього зробити.

Актуальні втрати росіян на фронті

З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили вже 178 150 окупантів. Втрати у техніці: