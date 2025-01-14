Войска КНДР могли развернуть уникальную ПВО на Курщине, однако ее уничтожили россияне, – СМИ

То, что Северная Корея помогает России не только живой силой, но и техникой и боеприпасами, не является тайной. Так, войска КНДР недавно развернули на Курщине уникальную систему ПВО, однако напуганные российские военные уничтожили ее.

Очевидно, оккупанты "перепутали" ее с вооружением украинских защитников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Смотрите также Войска КНДР пошли на штурм: ССО уничтожили 18 бойцов на Курщине

Россияне уничтожили систему ПВО военных КНДР

Сейчас России в Курской области помогает 12-тысячный 11-й армейский корпус Северной Кореи. Кремль получил от Ким Чен Ына не только живую силу, и технику – противотанковые машины, гаубицы, ракетные установки, а также редкую систему ПВО

Говорится о довольно необычном зенитно-ракетном комплексе, который Северная Корея представила на параде в 2020 году. Эта система сочетает в себе большое колесное шасси с радаром и пусковыми установками от российского ЗРК "Тор", обычно размещенного на гусеничной базе. Очевидно, система ПВО настолько необычная, что оккупанты, вероятно, не узнали ее как свою.

Что самое интересное, уничтожение системы ПВО на Курщине сразу начали распространять российские пропагандисты и так называемые "военкоры". Они утверждали, что "точной работой" уничтожили "установку западного образца".



Россияне заявили об уничтожении системы ПВО / Скриншот

То, что сначала считалось "радиолокационной системой западного производства", скорее всего, является северокорейской версией ЗРК "Тор",

– отметил польский аналитик WarVehicleTracker.

Свит польского аналитика: смотрите сообщение

В СМИ предполагают, что россияне могли даже не знать, что на фронте может быть редкая система ПВО из Северной Кореи. Уничтожение ЗРК является ощутимой потерей для северокорейских военных, ведь кроме живой силы, они теряют уникальные единицы техники, которой имеют не так много.

Россияне, отчаянно ища помощи от непрерывных атак беспилотников, нуждаются в каждой батарее противовоздушной обороны, которую они могут получить – или из своего собственного арсенала, или северокорейского. Мало кто видел северокорейцев с ракетной установкой за пределами парада в Пхеньяне. А потом российские беспилотники его уничтожили,

– добавили в Forbes.

К слову, южнокорейская разведка сообщила, что в Курской области уже погибли 300 северокорейских солдат. Общие потери вместе с ранеными составляют примерно 3000 человек.