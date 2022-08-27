У Зеленского ответили на циничные фейки россиян, которыми те оправдывают теракт в Чаплино

После жуткого удара оккупантов по станции Чаплино на Днепропетровщине россиянам еще и хватает цинизма распространять об этом теракте фейки. В этот раз снова отличилось минобороны страны-агрессора.

В своем недавнем отчете минобороны россии заявило, что в результате удара ракетой "Искандер" были уничтожены якобы 200 бойцов ВСУ. Фейк опроверг советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко.

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По его словам, все это – циничная ложь, ведь на самом деле россияне убили 25 граждан Украины. Это мирные жители.

Они ни в чем не повинны, разве что в том, что россия ведет агрессивную войну. Все они оказались не в то время, не в том месте,

– констатировал Лещенко.

Он добавил, что это очередной пример того, как россия:

приписывает себе несуществующие достижения,

пытается оправдать удары по мирным жителям вроде бы уничтожением ВСУ.

Что известно о теракте россии в Чаплино

В День Независимости, 24 августа, российская армия нанесла 2 мощных удара по Чаплино на Днепропетровщине. Во время первой атаки враг попал в жилой дом. Под завалами оказались женщина и двое детей. К сожалению, 11-летний мальчик погиб.

Во время второй атаки россияне попали по пассажирским вагонам на железнодорожной станции. В результате погибли 25 человек. Среди них 2 детей и работники железной дороги.

Пострадали от атаки более 30 человек. Самому маленькому ребенку – всего 2 года. Известно, что 3 детей находятся в тяжелом состоянии. У них диагностировали минно-взрывные травмы, ожоги и переломы.

Между тем представительство ООН в Украине в очередной раз доказало свою нелепость. Ранее в нем опубликовали заявление, которое фактически приравняло Украину к россии в случае атаки по Чаплино.

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