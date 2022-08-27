У своєму нещодавньому звіті міноборони росії заявило, що внаслідок удару ракетою "Іскандер" було знищено нібито 200 бійців ЗСУ. Фейк спростував радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко.

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За його словами, все це – цинічна брехня, адже насправді росіяни вбили 25 громадян України. Це – мирні мешканці.

Вони ні в чому не винні, хіба що в тому, що росія веде агресивну війну. Всі вони опинилися не в той час, не в тому місці,

– констатував Лещенко.

Він додав, що це черговий приклад того, як росія:

приписує собі неіснуючі досягнення,

намагається виправдати удари по мирних мешканцях начебто знищенням ЗСУ.

Що відомо про теракт росії у Чаплиному

У День Незалежності, 24 серпня, російська армія завдала 2 потужних удари по Чаплиному, що на Дніпропетровщині. Під час першої атаки ворог влучив у житловий будинок. Під завалами опинилися жінка та 2 дітей. На жаль, 11-річний хлопчик загинув.

Під час другої атаки росіяни влучили по пасажирських вагонах на залізничній станції. Через це загинули 25 людей. Серед них 2 дітей та працівники залізниці.

Постраждали від атаки понад 30 людей. Найменшій дитині – лише 2 рочки. Відомо, що 3 дітей перебувають у важкому стані. У них діагностували мінно-вибухові травми, опіки та переломи.

Тим часом представництво ООН в Україні вкотре довело свою безглуздість. Раніше в ньому опублікували заяву, яка фактично прирівняла Україну до росії у випадку з атакою по Чаплиному.

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