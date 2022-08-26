россия наврала об убийстве бойцов ВСУ: в названных городах они даже не базировались

Где только побеждают россияне - это в сочинении "побед" и достижений. Каждый день минобороны россии сообщает об уничтожении личного состава бригад украинских военнослужащих, однако есть одно "но".

И это "но" в первую очередь заключается в том, что в тех городах, где якобы россияне и атаковали позиции наших военных, упомянутых оккупантами бригад не было. Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко, передает 24 канал.

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О чем соврали оккупанты

Сергей Лещенко разбил 3 последних фейка российского министерства обороны по "достижениям" оккупационной армии. Первым стало сообщение оккупантов о якобы уничтожении командных пунктов 14-й отдельной механизированной бригады в районе Соледара. Советник главы ОП сообщил, что он сконтактировал с командованием бригады, поэтому для россиян есть 2 плохие новости – во-первых, командные пункты никто не уничтожал, во-вторых, 14-я бригада уже несколько недель не находится в Соледаре.

Следующим на очереди стал фейк о том, что якобы оккупанты убили 50 военных 72-й мотопехотной бригады в районе города Бахмут. Бойцы бригады также опровергли эту информацию

Еще одним фейком стало сообщение об уничтожении 30 бойцов 95 десантно-штурмовой бригады в районе Славянска.

Сергей Лещенко подчеркнул, что ложь оккупантов носит системный характер и своими вымыслами россияне пытаются оправдать убийство гражданского населения.

российское минобороны и умение делать фейки

Еще в июне журналисты исследовали все брифинги спикера российского минобороны игоря конашенкова и нашли у них немало лжи.

По состоянию на 4 июня минобороны россии заявляло об уничтожении 187 украинских самолетов. Все бы ничего, однако, по данным открытых источников, у Украины есть 98 военных самолетов, 35 транспортных и 5 самолетов спецназначения. То есть даже суммарно эта цифра меньше, чем вымышленные достижения россии.

То же с беспилотниками Bayraktar. В российском минобороны еще в июне лгали об уничтожении не менее 75 беспилотников и даже целого ангара с ними. Однако до 24 февраля по данным Министерства обороны Украины, на балансе нашего государства было 62 беспилотника. Еще 1 приобрели усилия граждан Литвы, а еще 4 – усилиями украинцев в рамках сбора Сергея Притулы "Народный Байрактар". Однако даже с ними 75 беспилотников не выходит никак.

Отдельный интересный факт – от 24 февраля, согласно брифингам конашенкова, оккупанты захватывали около 5 раз город Кременная.

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