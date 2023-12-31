Россия ударила по гражданской инфраструктуре Харькова. Однако там настаивают, что поразили "центры принятия решений". 24 Канал.
Смотрите также "Все (не) закончится к Рождеству". Почему мир пылает, а войны становятся длиннее и жестче
"Уничтожили представителей ВСУ"
Российские власти пишет, что ударом по комплексу "Харьков Палас" были уничтожены представители ГУР и ВСУ, однако это очередная выдумка оккупантов, чтобы оправдать свой очередной удар по гражданской инфраструктуре.
Они подчеркивают, что эти якобы представители ВСУ и ГУР участвовали в "терракте в Белгородской области".
Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что события в Белгороде – результат непрофессиональных действий операторов русской ПВО. Россия постоянно прикрывается тем, что целит по "центрам решений" и "военным объектам", однако это не что иное, как повторение тезисов российской пропаганды.
В результате удара по "Харьков Палас" пострадали 28 человек. К счастью, обошлось без погибших.
Последствия удара по центру Харькова
- Перед Новым годом в ночь на 31 декабря оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". Зафиксировано 4 попадания. Россияне ударили не по военным объектам. Враг атаковал кафе, жилые дома и офисы. Городской голова рассказал, что в результате ночной атаки российских беспилотников повреждения получили здание в центре Харькова.
- Также мэр поблагодарил всех, кто помогает преодолевать последствия коварных атак окупантов.
- Начальник полиции Владимир Тимошко рассказал, что оккупанты попали в жилой дом в самом центре города. Под вражеским ударом находился Киевский район. Зафиксировано 4 попадания.