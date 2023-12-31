Россия ударила по гражданской инфраструктуре Харькова. Однако там настаивают, что поразили "центры принятия решений". 24 Канал.

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"Уничтожили представителей ВСУ"

Российские власти пишет, что ударом по комплексу "Харьков Палас" были уничтожены представители ГУР и ВСУ, однако это очередная выдумка оккупантов, чтобы оправдать свой очередной удар по гражданской инфраструктуре.

Они подчеркивают, что эти якобы представители ВСУ и ГУР участвовали в "терракте в Белгородской области".

Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что события в Белгороде – результат непрофессиональных действий операторов русской ПВО. Россия постоянно прикрывается тем, что целит по "центрам решений" и "военным объектам", однако это не что иное, как повторение тезисов российской пропаганды.

В результате удара по "Харьков Палас" пострадали 28 человек. К счастью, обошлось без погибших.

Последствия удара по центру Харькова